Батраков лучший молодой центральный атакующий полузащитник по версии CIES

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сегодня, 15:35

Полузащитник «Локомотива» и сборной России был признан Международным центром спортивных исследований ( CIES ) лучших молодым атакующим хавбеком, который нацелен на завершение атаки.

Ниже представлен топ-10 данного рейтинга.

1. Алексей Батраков («Локомотив»).

2. («Хайдук»).

3. («Ривер Плейт»).

4. («Сандерленд»).

5. («Страсбур»).

6. («Брайтон»).

7. («Интер Майами»).

8. Элан Рикардо («Ла Эквидад»).

9. («Лех»).

10. («Сандерленд»).

Ранее представитель Батракова рассказал, как прошли переговоры о новом контракте игрока с клубом.