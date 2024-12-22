Батраков лучший молодой центральный атакующий полузащитник по версии CIES

Полузащитник «Локомотива» и сборной России Алексей Батраков был признан Международным центром спортивных исследований (CIES) лучших молодым атакующим хавбеком, который нацелен на завершение атаки.
Ниже представлен топ-10 данного рейтинга.
1. Алексей Батраков («Локомотив»).
2. Рокус Пукстас («Хайдук»).
3. Франко Мастантуоно («Ривер Плейт»).
4. Джоб Беллингем («Сандерленд»).
5. Мохамаду Хабиб Диарра («Страсбур»).
6. Хулио Энсисо («Брайтон»).
7. Бенжамин Кремаши («Интер Майами»).
8. Элан Рикардо («Ла Эквидад»).
9. Антони Козубал («Лех»).
10. Кристофер Ригг («Сандерленд»).
Ранее представитель Батракова рассказал, как прошли переговоры о новом контракте игрока с клубом.
Все мы тут уже не дети, ну большинство уж точно))
Все мы тут уже не дети, ну большинство уж точно))