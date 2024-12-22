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Батраков лучший молодой центральный атакующий полузащитник по версии CIES

сегодня, 15:35

Полузащитник «Локомотива» и сборной России Алексей Батраков был признан Международным центром спортивных исследований (CIES) лучших молодым атакующим хавбеком, который нацелен на завершение атаки.

Ниже представлен топ-10 данного рейтинга.

1. Алексей Батраков («Локомотив»).

2. Рокус Пукстас («Хайдук»).

3. Франко Мастантуоно («Ривер Плейт»).

4. Джоб Беллингем («Сандерленд»).

5. Мохамаду Хабиб Диарра («Страсбур»).

6. Хулио Энсисо («Брайтон»).

7. Бенжамин Кремаши («Интер Майами»).

8. Элан Рикардо («Ла Эквидад»).

9. Антони Козубал («Лех»).

10. Кристофер Ригг («Сандерленд»).

Ранее представитель Батракова рассказал, как прошли переговоры о новом контракте игрока с клубом.

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Все комментарии
sihafazatron
sihafazatron ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 16:40
Без вопросов!))
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 16:32
Я по старшинству на этом сайте второй после Деда. А старших надо уважать!! (Шутка)
sihafazatron
sihafazatron ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 16:18
Какие обиды?)) Всегда интересно почитать "старика")) Надеюсь тоже без обид))))
Все мы тут уже не дети, ну большинство уж точно))
adekvat
adekvat
сегодня в 16:17
Это рейтинг чего ? Где игроки из топовых чемпионатов?
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 16:12
И снова добавлю. Не только играл, но и забивал. Не обижайся на старого (меня)!
sihafazatron
sihafazatron ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 16:09
В точку!!! Батраков уже против САМОГО Зенита играл, а эти там в колхозах своих там бегают...))
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 16:02, ред.
Я дополню тебя. Кто эти люди по сравнению с Батраковым? Согласен?
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 15:43
Кто эти люди?
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