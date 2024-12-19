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Аргентина больше не первая, а Бразилия и Бельгия вне списка. Десятка лучших сборных футбольного года

19 декабря 2024, 22:00
Сборная Аргентины

В рейтинге упрямая борьба.

Сборные не такие однозначные, их сложнее расставить по местам, что делает выборы интересными. С клубами проще. В их случае неплохо справляется рейтинг Эло. Назван в честь венгерского физика и шахматиста, применялся в других видах спорта и не только. Система хитрая, но со сборными работает плохо, ведь реже пересекаются между собой. А ещё форма национальных команд сильнее зависит от одинаковых лидеров, свежести тренера и так далее. Также не проходит рейтинг ФИФА. Его как раз обновили в конце года, Карпин даже не выпал из четвертого десятка. Но в списке лидеров не учитывают нюансы. Представим другой рейтинг.

1 место. Испания

Новые чемпионы Европы прошли невероятно сложных соперников. Тренер де ла Фуэнте – красавец. Ямаль – лучший молодой игрок года. Родри до травмы помог «Красной Фурии» завоевать первый значимый трофей со времен Евро-2012. Не будем спорить, что в Финалиссиме между Ямалем и Месси победить может упрямая Аргентина. Но Испания стала королевой европейского футбола, у нее прекрасные футболисты и круто собранная команда. У них лучшая сборная года. Даже в Лиге наций это доказали в непростой группе.

2 место. Аргентина

Два Лионеля не оплошали на Кубке Америки. Аргентина защитила звание, хотя в прошлый раз выиграли впервые за много лет. Месси снова чемпион Южной Америки, хотя правильно сказать, что сразу двух континентов, названых в честь Америго Веспуччи. Лионель справился с давлением, а Лаутаро Мартинес отдал долги за чемпионат мира в Катаре. Два года назад в великом финале против Франции аргентинцы достигли своего пика. Но на Кубке Америки и в отборе к ЧМ-2026 подтверждают высокий класс и упрямство.

3 место. Германия

Без гола Морено в матче против Испании хозяева Евро-2024 под руководством талантливого Нагельсманна могли пройти дальше в серии пенальти. Тогда у немцев появился бы шанс стать чемпионами Европы впервые с 1996-го. Но проиграли будущим королям. Зато возобновили веру в сборную Германии. Рюдигер, Та, Киммих, Мусиала и Вирц могут подарить в ближайшие годы немало сильных поединков. Завязал со сборной Нойер, но это даже к лучшему. А Нагельсманн остался, ведь надеется покорить мундиаль.

4 место. Колумбия

Колумбийцы за этот год прошли путь, который не покорился ни англичанам, ни французам, хотя у европейцев состав намного круче. Колумбия достойно сыграла в финале Кубка Америки, уступив Аргентине. Нестор Лоренсо проиграл родной стране, зато прокачал свою команду. Колумбийцам сложно играть стабильно, поэтому завершили год поражениями. Но они не мешают выделить яркий коллектив и поставить его высоко. Сборная, где есть ребята из РПЛ – Кордоба, Карраскаль и Кастаньо, себя ещё покажет.

5 место. Англия

Не можем поставить их ниже, ведь это вице-чемпионы Европы. А выше не ставим, поскольку на Евро-2024 помучили зрителей и себя. По стоимости заявки это первая команда планеты. Помним о переоценке англичан, но Беллингем и Кейн точно футболисты невероятного класса. Райс и Сака тоже в порядке. Но учитываем, что на Евро-2024 у Саутгейта мало что получилось. А потом его сменщик Карсли проиграл Греции, хотя во второй встрече отыгрались. Посмотрим, что новый тренер Тухель покажет с Англией.

6 место. Франция

У Мбаппе крутая команда, но это не лучший их год. У Дешама ничего не получилось на Евро-2024, вылетели от Испании и Ямаля. Килиан провалил турнир, Гризманна разочаровал. Капитаны в итоге не сыграли в последних поединках года по решению тренера. Французы зря не отправили Дешама в отставку, ведь есть Зидан. Без Зинедина французы не используют свой потенциал. К составу нет вопросов, чемпионы и вице-чемпионы мира на борту. Но у французов нет игры, которая выделяла их на ЧМ-2018, пропал драйв.

7 место. Уругвай

В отборе к ЧМ-2026 Марсело обыгрывал китов. На Кубке Америки выбил Бразилию в серии пенальти. В финале против родной Аргентины не сыграл, но Уругвай теперь намного опаснее, чем раньше. Вспомнили времена с легендарным Оскаром Табаресом, когда Форлан и Суарес и остальные звезды зажигали в ЮАР. Теперь Луис покинул сборную и не лучшим образом отзывался о ворчливом сеньоре Бьелсе. Но Марсело точно великий наставник. Его Уругвай недавно обыграл Колумбию и не уступил Бразилии в гостях.

8 место. Португалия

К португальцам хватает вопросов. Начиная с главного. Стоило ли доверять Роберто Мартинесу? На Евро-2024 пришлось бить пенальти со Словенией и Францией. Во втором случае промахивались чаще. Но на борту Роналду и молодые футболисты. В Лиге наций без поражений прошли группу с хорватами, шотландцами и поляками. У португальцев будет шанс выиграть знакомый трофей ещё раз. У Леау, Невеша, Бруну и Бернарду неплохие возможности показать себя в новом году. Очень сильная по составу команда.

9 место. Нидерланды

Голландцы воспользовались удобной сеткой турнира и вышли в полуфинал Евро-2024. Но тот успех не будем переоценивать. Вышли в плей-офф с третьего места после Австрии и Франции. Куман обыграл Румынию и Турцию, а в полуфинале уступил Англии. Осенью в группе Лиги наций с немцами Нидерланды Кумана заняли вторую строчку. Вышли в плей-офф, это главное, но пока «оранжевые» не играют так, чтобы дух захватывало. И одновременно это крепкая команда с перспективными футболистами. Могут прибавить.

10 место. Италия

На Евро-2024 действующие к началу турнира чемпионы континента выступили скверно. У голкипера Доннаруммы – крепкого ему здоровья после жесткого удара по лицу бутсой, была работа. Спаллетти не настроил Скуадру на крутое выступления в Германии, где у Липпи на ЧМ-2006 случился золотой прорыв. Итальянцы покинули Евро после матча со Швейцарией. А вот в Лиге наций обыгрывали Францию и Бельгию. Команда у Спаллетти нестабильная, но жутко интересная. В марте сыграют против Германии в плей-офф Лиги наций.

Показательная черта списка – легко придраться почти ко всем, кроме Испании и Аргентины. Мир сборных динамичный, в Лиге наций могут погореть лидеры рейтинга из Европы, а вот некоторые павшие ангелы напомнят о себе. А кто для вас в первой пятерке лучших сборных уходящего года?

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Все комментарии
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин
20 декабря 2024 в 14:22
К составу франции нет вопросов? КРЕЗУЛЬТАТУ мож вы имели ввиду? Ак игре есть, так? Ато какие вопросы монут быть к одной из трех сборных по стоимости
sihafazatron
sihafazatron ответ пират Елизаветы (раскрыть)
20 декабря 2024 в 10:16
Я так понимаю, что в статье речь идёт именно про 2024 год. А в рейтинге там идёт учет последних 4-5 лет.
liverpool-today
liverpool-today
20 декабря 2024 в 02:14
Чем это интересная сборная Италии? Который год без суперзвезд. Что-то нового Пирло или Тотти давно уж нет. Даже нет супер защитников. Уныло как-то на фоне Англии и Франции
пират Елизаветы
пират Елизаветы
19 декабря 2024 в 22:49, ред.
материал добротный.
но много неточностей. увы.
ФИФА опубликовала обновленную версию рейтинга сборных на 19.12.2024
и там Аргентина первая.
вот ссылка
https://football-ranking.com/fifa_rankings
никогда не вставил всерьез рейтинг Эло
25процентный клоун
25процентный клоун
19 декабря 2024 в 22:28
Что-то не торто
Варвар7
Варвар7
19 декабря 2024 в 22:21
Колумбия как то уж очень высоко забралась...)
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