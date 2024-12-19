Россия закончила год в топ-35 рейтинга ФИФА. Аргентина первая.

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сегодня, 12:45

ФИФА обновила рейтинг сборных. Ниже представлен топ-35.

1. Аргентина.

2. Франция.

3. Испания.

4. Англия.

5. Бразилия.

6. Португалия.

7. Нидерланды.

8. Бельгия.

9. Италия.

10. Германия.

11. Уругвай.

12. Колумбия.

13. Хорватия.

14. Марокко.

15. Япония.

16. США .

17. Сенегал.

18. Иран.

19. Мексика.

20. Швейцария.

21. Дания.

22. Австрия.

23. Южная Корея.

24. Эквадор.

25. Украина.

26. Австралия.

27. Швеция.

28.Турция.

29. Уэльс.

30. Венгрия.

31. Канада.

32. Сербия.

33. Египет.

34. Россия.

35. Польша.

Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, что в 2025 году соперники национальной команды будут сильнее. чем в текущем.