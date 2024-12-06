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Сайт Goal опубликовал рейтинг лучших игроков XXI века

вчера, 17:26

Сайт Goal составил список из 25 лучших футболистов этого столетия.

25. Кевин де Брюйне.

24. Уэйн Руни.

23. Кака.

22. Килиан Мбаппе.

21. Паоло Мальдини.

20. Икер Касильяс.

19. Карим Бензема.

18. Самуэль Это′О.

17. Франческо Тотти.

16. Тони Кроос.

15. Андреа Пирло.

14. Мануэль Нойер.

13. Роберт Левандовски.

12. Луис Суарес.

11. Тьерри Анри.

10. Серхио Рамос.

9. Джанлуиджи Буффон.

8. Серхио Бускетс.

7. Лука Модрич.

6. Роналдиньо.

5. Зинедин Зидан.

4. Андрес Иньеста.

3. Хави.

2. Криштиану Роналду.

1. Лионель Месси.

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Все комментарии
BIANCONERI27
BIANCONERI27 ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 23:44
Правильно мыслишь, Ещё можно добавить Лемпарда и Джерарда, полузащитники-бомбардиры.
Lone_Wolf_13
Lone_Wolf_13 ответ Agamaga_05 (раскрыть)
вчера в 23:35
Тебе хоть иногда футбол стоит смотреть а не нарезки финтов и клоунаду.
Agamaga_05
Agamaga_05 ответ Lone_Wolf_13 (раскрыть)
вчера в 23:18
Что он сделал для первого места? Он никак не может быть на первом месте! Чушь просто. Роналдинью и за сборную зажигал и в Барселоне, его магию и красоту никто не затмил. Тогда уж Р10.
Agamaga_05
Agamaga_05
вчера в 23:16
В первой десятке четыре воспитанника Барселоны! 💪
К первой строчке вопросов нет, дальше по вкусу могут поспорить. У каждого своё видение!
протон
протон
вчера в 23:04
Одно скажу, список топовый.
Lone_Wolf_13
Lone_Wolf_13
вчера в 22:18
Зидан первый, затем все остальные.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 22:14
Без Ибрагимовича, Дель Пьеро, Рауля... даже рассматривать нет смысла.
Дилетанты составляли.
ESY
ESY
вчера в 21:40, ред.
С первым местом согласен.А где Роналдо?, чемпион мира 2002 года? Что-то не так!
Шлёпни Бромантана
Шлёпни Бромантана ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:38, ред.
А Неймар в Барселоне ничего не доказал? Да и после в ПСЖ пустышкой не был, в отличии от Кака в Реале. Да и в Сантосе жёг
Capral
Capral ответ Шлёпни Бромантана (раскрыть)
вчера в 21:37
Он в Милане всё доказал.
ESY
ESY
вчера в 21:36
Действительно, лучший!!!
Шлёпни Бромантана
Шлёпни Бромантана ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:34
И сколько лет Кака был лидером Милана? 2-3 года? В Реале ничего не показал. Не место ему тут. Текучесть девок к данному рейтингу никакого отношения не имеет
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 21:31
Роналдиньо должен быть вторым
311
311
вчера в 20:01
Бедолаги, кроме Ла лиги ничего не видели?
Capral
Capral
вчера в 19:19
И Бекхема нет...
Capral
Capral ответ Incredulous (раскрыть)
вчера в 19:17
Особенно Кака на Неймара!!! Ахахахахахаха!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Кака, сколько лет был лидером Милана у Анчи!!! От Кака и от Шевы все девки текли, все итальянки мокрели!!! Помню, в те годы, интервью брали у итальянок, как они находят Кака и Шеву, так там вообще- помешательство было!!!

А кто от Неймара мокрел?)))
Не Э Г О ИС Т
Не Э Г О ИС Т
вчера в 19:12
Скромничать не надо.. Месси - лучший игрок в истории футбола.. При прочих равных, остальные очень и очень далеко.. Интеллект и одна нога - вполне достаточно, чтобы доказать обратное было невозможно.. ☝️
Incredulous
Incredulous ответ Шлёпни Бромантана (раскрыть)
вчера в 19:06
"Модрича можно пониже, не думаю, что он значимей того же Пирло"
"Кака заменить на Неймара"

Вы после этих строк говорите о какой-то адекватности))
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
вчера в 19:00
Наверное, для многих список верный, но для меня лучший Волшебник: благодаря Роналду многие полюбили Реал; благодаря Месси многие полюбили Барселону; а благодаря Роналдиньо многие полюбили футбол.
Grizly88
Grizly88
вчера в 18:59
Непонятный рейтинг половину игроков не входят в топы
Шлёпни Бромантана
Шлёпни Бромантана
вчера в 18:54
Список почти адекватный
Зидана можно пониже
Модрича можно пониже, не думаю, что он значимей того же Пирло
Мальдини тут явно лишний
Кака заменить на Неймара
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 18:19
0. Артём Дзюба
ᅠᅠ
ᅠᅠ
вчера в 18:04
Мальдини ещё на Евро-88 играл, удивительный игрок, коли он и в 21-м веке в топе. Де Брюйне крайне недооценён всё-таки. Не хуже Хави, а такая пропасть в позициях. Сам Хави вряд ли лучше Иньесты, хотя друг за другом, поэтому споров особо не будет. А вот поклонники Реала поспорят за дружеской чашкой чая, почему Кроос так ниже Модрича и почему он вообще ему уступает.
По первым двум местам, если честно, вопросов не было ещё только читая новость.
Capral
Capral
вчера в 17:50, ред.
А где Рауль, где Шева, где Дель Пьеро, Недвед?!
Этот список, можно рассматривать, как пeрвоначальный набросок, но точно не как окончательный вердикт...
Guankin
Guankin
вчера в 17:41
Бускетс на 8 месте, но отсутствует Роналдо. Все, что нужно знать об этом рейтинге.
nh593veqfhut
nh593veqfhut
вчера в 17:32
А звезда каталонского драматического театра что тут делает, аж на восьмом месте? Вроде номинация на лучшее исполнение "Умирающего лебедя" здесь в зачёт не идёт
crn27sad8wns
crn27sad8wns
вчера в 17:29
Рейтингов много,состав один и тот же
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