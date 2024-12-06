Сайт Goal опубликовал рейтинг лучших игроков XXI века

Сайт Goal составил список из 25 лучших футболистов этого столетия.
25. Кевин де Брюйне.
24. Уэйн Руни.
23. Кака.
22. Килиан Мбаппе.
21. Паоло Мальдини.
20. Икер Касильяс.
19. Карим Бензема.
18. Самуэль Это′О.
17. Франческо Тотти.
16. Тони Кроос.
15. Андреа Пирло.
14. Мануэль Нойер.
13. Роберт Левандовски.
12. Луис Суарес.
11. Тьерри Анри.
10. Серхио Рамос.
8. Серхио Бускетс.
7. Лука Модрич.
6. Роналдиньо.
5. Зинедин Зидан.
4. Андрес Иньеста.
3. Хави.
1. Лионель Месси.
По первым двум местам, если честно, вопросов не было ещё только читая новость.
По первым двум местам, если честно, вопросов не было ещё только читая новость.