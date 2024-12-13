Сайт Marca представил рейтинг лучших футболистов прошлого сезона

Сайт Marca показал рейтинг лучших игроков по итогам прошлого сезона.
В список жюри были включены бывшие футболисты, а также журналисты и аналитики со всего мира.
Топ-10 выглядит следующим образом:
1. Винисиус Жуниор («Реал», сборная Бразилии);
2. Джуд Беллингем («Реал», сборная Англии);
3. Родри («Манчестер Сити», сборная Испании);
4. Ламин Ямаль («Барселона», сборная Испании);
5. Даниэль Карвахаль («Реал», сборная Испании);
6. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити», сборная Норвегии);
7. Тони Кроос (завершил карьеру, ранее – «Реал», сборная Германии);
8. Килиан Мбаппе (ПСЖ / «Реал», сборная Франции);
9. Флориан Вирц («Байер», сборная Германии);
10. Харри Кейн («Бавария», сборная Англии);
правы по своему...!!!
правы по своему...!!!