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Сайт Marca представил рейтинг лучших футболистов прошлого сезона

сегодня, 15:56

Сайт Marca показал рейтинг лучших игроков по итогам прошлого сезона.

В список жюри были включены бывшие футболисты, а также журналисты и аналитики со всего мира.

Топ-10 выглядит следующим образом:

1. Винисиус Жуниор («Реал», сборная Бразилии);

2. Джуд Беллингем («Реал», сборная Англии);

3. Родри («Манчестер Сити», сборная Испании);

4. Ламин Ямаль («Барселона», сборная Испании);

5. Даниэль Карвахаль («Реал», сборная Испании);

6. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити», сборная Норвегии);

7. Тони Кроос (завершил карьеру, ранее – «Реал», сборная Германии);

8. Килиан Мбаппе (ПСЖ / «Реал», сборная Франции);

9. Флориан Вирц («Байер», сборная Германии);

10. Харри Кейн («Бавария», сборная Англии);

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Все комментарии
shur
shur ответ Маг_тм (раскрыть)
сегодня в 18:03
...Я так по троллить...!
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e33pf5fsmpwk
сегодня в 18:00
Этот топ-10 действительно впечатляет своим разнообразием и качеством представленных футболистов. Винисиус Жуниор заслуженно занял первое место после своего выдающегося сезона с «Реалом». Джуд Беллингем также подтвердил свой статус одного из самых перспективных молодых талантов мирового футбола. Радует присутствие таких ветеранов, как Тони Кроос, который завершил свою блестящую карьеру на высокой ноте. Также стоит отметить прогресс Родри и Ламина Ямаля, которые стали ключевыми фигурами своих команд. Интересно наблюдать за тем, как молодые таланты, такие как Флориан Вирц, уже входят в число лучших игроков мира. В целом, этот рейтинг отражает высокий уровень игры и конкуренции в современном футболе.
Маг_тм
Маг_тм ответ shur (раскрыть)
сегодня в 17:58
Нуу, Марса такое же издание как и Франс футбол, просто вторые мяч дают, а первые нет.
shur
shur ответ Маг_тм (раскрыть)
сегодня в 17:30
...здесь же нет каких то балов, список хаотичный, беспорядочный или как...?! Тогда сейчас сливочные опять ЗМ будут требовать и будут
правы по своему...!!!
Маг_тм
Маг_тм
сегодня в 16:30
Ламин конечно хорош был в прошлом сезоне, но не сильнее Крооса точно, ну и Карвахаля тоже.
Гость
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