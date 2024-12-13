Сайт Marca представил рейтинг лучших футболистов прошлого сезона

1734094600

сегодня, 15:56

Сайт Marca показал рейтинг лучших игроков по итогам прошлого сезона.

В список жюри были включены бывшие футболисты, а также журналисты и аналитики со всего мира.

Топ-10 выглядит следующим образом:

1. («Реал», сборная Бразилии);

2. («Реал», сборная Англии);

3. («Манчестер Сити», сборная Испании);

4. Ламин Ямаль («Барселона», сборная Испании);

5. Даниэль Карвахаль («Реал», сборная Испании);

6. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити», сборная Норвегии);

7. Тони Кроос (завершил карьеру, ранее – «Реал», сборная Германии);

8. Килиан Мбаппе ( ПСЖ / «Реал», сборная Франции);

9. Флориан Вирц («Байер», сборная Германии);

10. Харри Кейн («Бавария», сборная Англии);