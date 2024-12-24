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Рэтклифф рассматривал Маска и Безоса в качестве потенциальных спонсоров МЮ

сегодня, 20:31

Перед покупкой акций «Манчестер Юнайтед» в 2023 году английский бизнесмен Джим Рэтклифф рассматривал известных американских предпринимателей Илона Маска (генеральный директор компании SpaceX) и Джеффа Безоса (основатель компании Amazon) в качестве потенциальных спонсоров клуба.

По информации источника, Рэтклифф считал, что популярность бренда «Манчестер Юнайтед» способна заинтересовать, как Маска, так и Безоса.

Однако подчёркивается, что неясно, как названные предприниматели отреагировали на предложение английского бизнесмена.

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VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 20:55
Не слишком ли это будет круто !
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