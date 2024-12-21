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Лапорта: «Наш контракт с Nike – лучший в истории футбола»

сегодня, 14:55

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта открыл внеочередное собрание клуба, чтобы утвердить соглашение, достигнутое советом директоров с Nike несколько недель назад.

Наш контракт с Nike – лучший на поставку спортивной формы в истории футбола. Мы потеряли взаимное доверие, пришлось судиться с Nike. Но в компании прислушалась к нам, и мы пришли к соглашению после долгого процесса, в ходе которого было много конфликтов. Именно поэтому мы обратились к посреднику, чтобы он помог нам восстановить наши чувства. Новое соглашение улучшит экономическое положение клуба. Благодаря сделке членам «Барсы» не придется копаться в своих карманах. Мы сильны и полны решимости завершить восстановление клуба во всех аспектах. Этот контракт поможет нам в финансовом восстановлении. Благодаря соглашению «Барса» вернулась на передовые позиции в мире.

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yfhy2eba6p5w
yfhy2eba6p5w
сегодня в 15:02
Зато всё остальное в полной заднице
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