Бюджет «Боруссии» на зимнее трансферное окно составит 15 млн евро

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сегодня, 19:26

Трансферный бюджет дортмундской «Боруссии» на грядущее зимнее трансферное окно составит всего лишь 15 млн евро.

Источник отмечает, что усиления в обороне, особенно её центра и флангов, являются приоритетом для «шмелей».

Идеальным вариантом было бы подписать игрока, похожего на Юлиана Риерсона, который может играть как на правом, так и на левом фланге.

Потенциальный трансферный бюджет может увеличиться благодаря трансферу «на выход». Так, клуб может покинуть форвард , что может принести «Боруссии» деньги.