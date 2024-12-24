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Бюджет «Боруссии» на зимнее трансферное окно составит 15 млн евро

сегодня, 19:26

Трансферный бюджет дортмундской «Боруссии» на грядущее зимнее трансферное окно составит всего лишь 15 млн евро.

Источник отмечает, что усиления в обороне, особенно её центра и флангов, являются приоритетом для «шмелей».

Идеальным вариантом было бы подписать игрока, похожего на Юлиана Риерсона, который может играть как на правом, так и на левом фланге.

Потенциальный трансферный бюджет может увеличиться благодаря трансферу «на выход». Так, клуб может покинуть форвард Дониэлл Мален, что может принести «Боруссии» деньги.

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Все комментарии
Capral
Capral
сегодня в 19:43
А может лучше тренера обновить. После Терзича больно смотреть на Дортмунд...
Eugene Natsmith
Eugene Natsmith
сегодня в 19:39
мда..с такой суммой игроки по возрасту от 32х лет будут ....постоянно в лазарете живущие
Маг_тм
Маг_тм
сегодня в 19:32
Нормально так, вообще можно было бы не только на флангах и в центре обороны игроков купить, а обновить весь состав, за 15 млн
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