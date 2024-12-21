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Экс-игрок «Рубина» среди самых дорогих футболистов Серии А. Список лучших в Италии изменился

21 декабря 2024, 00:31
Кварацхелия
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Кварацхелия Хвича
Кварацхелия Хвича
Нападающий
Мартинес Лаутаро
Мартинес Лаутаро
Нападающий
Кин Моизе
Кин Моизе
Нападающий

Оценочные трансферные стоимости обновились.

Мартинес всё ещё самый дорогой, но его игра пугает

После обновления портал Transfermarkt снизил оценочную стоимость Лаутаро – теперь аргентинец котируется в районе 100 миллионов евро. Текущий сезон для лидера «Интера» и правда складывается не очень. Годом ранее исполнитель вышел на новый уровень – забил 24 мяча в Серии А и стал лучшим бомбардиром чемпионата. А «Интер» забрал титул. Вместе с тем нападающий смог-таки прервать чёрную полосу в сборной. ЧМ-2022 для Лаутаро получился провальным – он ничем не запомнился и потерял место в старте. И только в 2024 году снова начал забивать, а на Кубке Америки вообще вышел на пик и своим голом принёс победу в финале.

Видимо, текущий спад – отдача после резкого рывка. «Нерадзурри» и сами долго раскачивались: в начале сезона общая стагнация поддавалась объяснению. Но к этому моменту миланцы свой спад преодолели, а вот Лаутаро продолжает хандрить. За 13 матчей в чемпионате аргентинский форвард отметился лишь пятью голами и тремя ассистами – очень мало по меркам лидера Серии А.

В «Интере» новый топ-бомбардир, за него могут требовать 100 млн евро

Пока Мартинес оказался в тени, на первый план вышел форвард, которого брали свободным агентом. Маркус Тюрам покинул Мёнхенгладбах летом 2023 года – «нерадзурри» подхватили его бесплатно и рассчитывали, что футболист нащупает химию с Лаутаро, станет подносчиком снарядов.

Так и вышло. В предыдущем сезоне французский нападающий сделал семь голевых передач, при этом сам забил 13 мячей – повторил свои лучшие показатели в Бундеслиге. Теперь Маркус пошёл ещё дальше. Пока Мартинеса лихорадит, именно Тюрам стал главной опцией для «нерадзурри» в атаке. К этому моменту 27-летний француз провёл 15 матчей в Серии А и отметился 11 голами, также отдал три ассиста.

Логичное следствие такого прогресса – на Маркуса обратили внимание европейские гранды. Топ-форвард нужен «Барселоне» и «Ливерпулю» – и футболист профиля Тюрама обоим клубам подходит. У мерсисайдцев первая скрипка – вингер Салах. Атака «красных» играла новыми красками, когда выходила связка Мо-Фирмино-Мане. Нужен грамотный форвард-плеймейкер, который и снаряд подаст, и без мяча отработает.

Только стоимость Тюрама сильно выросла. Сейчас его оценивают в 75 миллионов евро, но «нерадзурри» легко могут потребовать больше – из-за убедительной статистики и длительного контракта.

Хвича прогрессирует – уже в топ-3 по оценочной стоимости

«Наполи» под руководством Конте меняется, при этом менеджер старается принимать во внимание сильные качества лидеров и, в частности, того же Кварацхелии. Статистика Хвичи просела по сравнению с дебютным сезоном, но оно и неудивительно: тогда к нему относились не как к лидеру неаполитанцев, не готовились персонально. Теперь вингера разобрали и активно играют на его слабых сторонах.

В то же время Хвича отметился уже пятью голами за 15 игр, плюс отдал три голевые передачи. Его результативные действия помогали обыграть «Болонью», «Монцу», «Эмполи», «Милан», «Торино». По сравнению с летом он несильно вырос в цене (с 80 до 85 млн евро). Но прогресс игрока помогает вести переговоры с потенциальными покупателями с позиции силы – как минимум на вингера претендует «Барселона».

Лукман и Рейндерс среди открытий Серии А

Больше всех прибавил в оценочной стоимости Тиджани Рейндерс. При этом в целом «Милан» по сравнению с прошлым сезоном очевидно сдал. Команда потеряла позиции и уже с трудом борется хотя бы за тройку (пропустила вперёд даже не самые богатые «Лацио» и «Фиорентину»). Паулу Фонсеку активно критикуют, «россонери» не могут включиться в гонку за ЛЧ – и посреди всего этого только Рейндерс выглядит убедительно. Голландца активно используют в опорной зоне, он помогает в продвижении мяча, плюс сам уже отметился тремя голами. Хавбек теперь оценивается в 50 млн евро (плюс 20 миллионов по сравнению с летом).

Удивляет своим прогрессом в том числе «Аталанта». Бергамасков точно не ждали в чемпионской гонке, но команда подкараулила спад «Наполи» и активизировалась быстрее «Интера». Сейчас именно команда Гасперини лидирует в чемпионате с 37 очками в активе. Активно тащат бергамасков футболисты, которые прошли тернистый путь, прежде чем сверкнуть.

О пути Матео Ретеги мы уже рассказывали. Вместе с ним костяк составляют Шарль де Кетеларе и Адемола Лукман. Нигерийский форвард считается лидером все три сезона, что находится в команде, а теперь заходит на свой лучший сезон в карьере (уже забил восемь мячей и отдал четыре голевые, предыдущий максимум – 13+8). Адемола находится в топ-10 игроков Серии А по оценочной стоимости (55 млн евро).

Воспитанник «Юве» и тинейджер тащат «Фиорентину»

«Фиалки» остались без Винченцо Итальяно. Тренер отправился спасать «Болонью» от падения. Но под руководством Раффаэле Палладино команда не только не сдала – она полетела выше. «Фиорентина» идёт в зоне ЛЧ и опережает даже «Юве» с «Миланом». Ранее клуб не забирался так высоко. Удалось это сделать благодаря неожиданным лидерам.

Снова на топ-уровень вышел Моизе Кин. Ранее воспитанник «Юве» особо ничем не запоминался, но добрался до ПСЖ и отметился 13 голами в Лиге 1. Потом – два неплохих сезона за «Юве» и продажа в «Фиорентину». В составе флорентийцев форвард идёт на прорывной сезон: за 14 матчей он забил девять мячей и отметился одним ассистом. А его оценочная стоимость подскочила с 18 до 30 млн евро.

В обороне надёжности неожиданно прибавил 19-летний воспитанник Пьетро Комуццо. Для центрального защитника важен опыт, но Пьетро с первых же матчей вписался в основную связку и стал регулярно выходить в старте. Ожидаемый итог – его оценочная стоимость подскочила до 15 млн евро. Такими темпами летом это будет едва ли не главный лот на рынке.

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