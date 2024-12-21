Экс-игрок «Рубина» среди самых дорогих футболистов Серии А. Список лучших в Италии изменился

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21 декабря 2024, 00:31

Оценочные трансферные стоимости обновились.

Мартинес всё ещё самый дорогой, но его игра пугает

После обновления портал Transfermarkt снизил оценочную стоимость Лаутаро – теперь аргентинец котируется в районе 100 миллионов евро. Текущий сезон для лидера «Интера» и правда складывается не очень. Годом ранее исполнитель вышел на новый уровень – забил 24 мяча в Серии А и стал лучшим бомбардиром чемпионата. А «Интер» забрал титул. Вместе с тем нападающий смог-таки прервать чёрную полосу в сборной. ЧМ -2022 для Лаутаро получился провальным – он ничем не запомнился и потерял место в старте. И только в 2024 году снова начал забивать, а на Кубке Америки вообще вышел на пик и своим голом принёс победу в финале.

Видимо, текущий спад – отдача после резкого рывка. «Нерадзурри» и сами долго раскачивались: в начале сезона общая стагнация поддавалась объяснению. Но к этому моменту миланцы свой спад преодолели, а вот Лаутаро продолжает хандрить. За 13 матчей в чемпионате аргентинский форвард отметился лишь пятью голами и тремя ассистами – очень мало по меркам лидера Серии А.

В «Интере» новый топ-бомбардир, за него могут требовать 100 млн евро

Пока Мартинес оказался в тени, на первый план вышел форвард, которого брали свободным агентом. Маркус Тюрам покинул Мёнхенгладбах летом 2023 года – «нерадзурри» подхватили его бесплатно и рассчитывали, что футболист нащупает химию с Лаутаро, станет подносчиком снарядов.

Так и вышло. В предыдущем сезоне французский нападающий сделал семь голевых передач, при этом сам забил 13 мячей – повторил свои лучшие показатели в Бундеслиге. Теперь Маркус пошёл ещё дальше. Пока Мартинеса лихорадит, именно Тюрам стал главной опцией для «нерадзурри» в атаке. К этому моменту 27-летний француз провёл 15 матчей в Серии А и отметился 11 голами, также отдал три ассиста.

Логичное следствие такого прогресса – на Маркуса обратили внимание европейские гранды. Топ-форвард нужен «Барселоне» и «Ливерпулю» – и футболист профиля Тюрама обоим клубам подходит. У мерсисайдцев первая скрипка – вингер Салах. Атака «красных» играла новыми красками, когда выходила связка Мо-Фирмино-Мане. Нужен грамотный форвард-плеймейкер, который и снаряд подаст, и без мяча отработает.

Только стоимость Тюрама сильно выросла. Сейчас его оценивают в 75 миллионов евро, но «нерадзурри» легко могут потребовать больше – из-за убедительной статистики и длительного контракта.

Хвича прогрессирует – уже в топ-3 по оценочной стоимости

«Наполи» под руководством Конте меняется, при этом менеджер старается принимать во внимание сильные качества лидеров и, в частности, того же Кварацхелии. Статистика Хвичи просела по сравнению с дебютным сезоном, но оно и неудивительно: тогда к нему относились не как к лидеру неаполитанцев, не готовились персонально. Теперь вингера разобрали и активно играют на его слабых сторонах.

В то же время Хвича отметился уже пятью голами за 15 игр, плюс отдал три голевые передачи. Его результативные действия помогали обыграть «Болонью», «Монцу», «Эмполи», «Милан», «Торино». По сравнению с летом он несильно вырос в цене (с 80 до 85 млн евро). Но прогресс игрока помогает вести переговоры с потенциальными покупателями с позиции силы – как минимум на вингера претендует «Барселона».

Лукман и Рейндерс среди открытий Серии А

Больше всех прибавил в оценочной стоимости Тиджани Рейндерс. При этом в целом «Милан» по сравнению с прошлым сезоном очевидно сдал. Команда потеряла позиции и уже с трудом борется хотя бы за тройку (пропустила вперёд даже не самые богатые «Лацио» и «Фиорентину»). Паулу Фонсеку активно критикуют, «россонери» не могут включиться в гонку за ЛЧ – и посреди всего этого только Рейндерс выглядит убедительно. Голландца активно используют в опорной зоне, он помогает в продвижении мяча, плюс сам уже отметился тремя голами. Хавбек теперь оценивается в 50 млн евро (плюс 20 миллионов по сравнению с летом).

Удивляет своим прогрессом в том числе «Аталанта». Бергамасков точно не ждали в чемпионской гонке, но команда подкараулила спад «Наполи» и активизировалась быстрее «Интера». Сейчас именно команда Гасперини лидирует в чемпионате с 37 очками в активе. Активно тащат бергамасков футболисты, которые прошли тернистый путь, прежде чем сверкнуть.

О пути Матео Ретеги мы уже рассказывали. Вместе с ним костяк составляют Шарль де Кетеларе и Адемола Лукман. Нигерийский форвард считается лидером все три сезона, что находится в команде, а теперь заходит на свой лучший сезон в карьере (уже забил восемь мячей и отдал четыре голевые, предыдущий максимум – 13+8). Адемола находится в топ-10 игроков Серии А по оценочной стоимости (55 млн евро).

Воспитанник «Юве» и тинейджер тащат «Фиорентину»

«Фиалки» остались без Винченцо Итальяно. Тренер отправился спасать «Болонью» от падения. Но под руководством Раффаэле Палладино команда не только не сдала – она полетела выше. «Фиорентина» идёт в зоне ЛЧ и опережает даже «Юве» с «Миланом». Ранее клуб не забирался так высоко. Удалось это сделать благодаря неожиданным лидерам.

Снова на топ-уровень вышел Моизе Кин. Ранее воспитанник «Юве» особо ничем не запоминался, но добрался до ПСЖ и отметился 13 голами в Лиге 1. Потом – два неплохих сезона за «Юве» и продажа в «Фиорентину». В составе флорентийцев форвард идёт на прорывной сезон: за 14 матчей он забил девять мячей и отметился одним ассистом. А его оценочная стоимость подскочила с 18 до 30 млн евро.

В обороне надёжности неожиданно прибавил 19-летний воспитанник Пьетро Комуццо. Для центрального защитника важен опыт, но Пьетро с первых же матчей вписался в основную связку и стал регулярно выходить в старте. Ожидаемый итог – его оценочная стоимость подскочила до 15 млн евро. Такими темпами летом это будет едва ли не главный лот на рынке.