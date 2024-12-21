«СКА-Хабаровск» должен выплатить 6 млн рублей в бюджет

«СКА-Хабаровск», выступающий в Первой лиге, должен выплатить 6 млн рублей в бюджет.
Подчёркивается, что кредиторская задолженность клуба за минувший год выросла почти на 4 млн рублей, дебиторская — чуть больше, чем на миллион.
Главной причиной подобного роста, по заключению комиссии, являются сборы команды за пределами России.
Кроме того, как отмечает источник, у аудиторов возникли вопросы к целевому расходованию бюджетных средств, поскольку при наличии жилья на балансе клуба ряд сотрудников снимали его в Хабаровске за счёт средств бюджета.
В результате «СКА-Хабаровск» должен возместить бюджету ущерб в размере 1,638 млн рублей и вернуть 4,715 млн рублей.