«СКА-Хабаровск» должен выплатить 6 млн рублей в бюджет

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сегодня, 14:38

« СКА -Хабаровск», выступающий в Первой лиге, должен выплатить 6 млн рублей в бюджет.

Подчёркивается, что кредиторская задолженность клуба за минувший год выросла почти на 4 млн рублей, дебиторская — чуть больше, чем на миллион.

Главной причиной подобного роста, по заключению комиссии, являются сборы команды за пределами России.

Кроме того, как отмечает источник, у аудиторов возникли вопросы к целевому расходованию бюджетных средств, поскольку при наличии жилья на балансе клуба ряд сотрудников снимали его в Хабаровске за счёт средств бюджета.