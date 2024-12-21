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«СКА-Хабаровск» должен выплатить 6 млн рублей в бюджет

сегодня, 14:38

«СКА-Хабаровск», выступающий в Первой лиге, должен выплатить 6 млн рублей в бюджет.

Подчёркивается, что кредиторская задолженность клуба за минувший год выросла почти на 4 млн рублей, дебиторская — чуть больше, чем на миллион.

Главной причиной подобного роста, по заключению комиссии, являются сборы команды за пределами России.

Кроме того, как отмечает источник, у аудиторов возникли вопросы к целевому расходованию бюджетных средств, поскольку при наличии жилья на балансе клуба ряд сотрудников снимали его в Хабаровске за счёт средств бюджета.

В результате «СКА-Хабаровск» должен возместить бюджету ущерб в размере 1,638 млн рублей и вернуть 4,715 млн рублей.

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Все комментарии
wnq38paxden4
wnq38paxden4
сегодня в 16:01
Скромнее нужно быть и жить соизмеримо с возможностями.
Joseph Dredd
Joseph Dredd
сегодня в 15:50
Серьёзные проблемы у клуба, справиться с ними может быть сложно.
Гость
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