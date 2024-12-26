Агент Джикии: «Георгий может вызывать интерес у клубов первой восьмёрки»

Владимир Кузьмичев, агент защитника «Химок» , оценил выступление игрока в первой части сезона.

С учетом того, что подготовка у Георгия получилась скомканной, ему было тяжеловато входить в сезон. Тем не менее, он смог набрать кондиции и начал играть. Пока мы не увидели Джикию в своей лучшей форме, но он точно может вызывать интерес у клубов первой восьмерки. Я считаю, что Георгий выступил хорошо, несмотря на все то, что произошло на предсезонке. Если появится подходящее предложение, его можно будет рассмотреть.