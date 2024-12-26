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Агент Джикии: «Георгий может вызывать интерес у клубов первой восьмёрки»

сегодня, 10:56

Владимир Кузьмичев, агент защитника «Химок» Георгия Джикии, оценил выступление игрока в первой части сезона.

С учетом того, что подготовка у Георгия получилась скомканной, ему было тяжеловато входить в сезон. Тем не менее, он смог набрать кондиции и начал играть. Пока мы не увидели Джикию в своей лучшей форме, но он точно может вызывать интерес у клубов первой восьмерки. Я считаю, что Георгий выступил хорошо, несмотря на все то, что произошло на предсезонке. Если появится подходящее предложение, его можно будет рассмотреть.

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shur
shur ответ Nipper (раскрыть)
сегодня в 15:21, ред.
..да не хуже Магуайера будет...!!! Хуже некуда!
yqjty9gc8gx4
yqjty9gc8gx4
сегодня в 14:43
Футболист давно себя исчерпал, еще играя в спартаке.
Nipper
Nipper
сегодня в 14:10
Первой восьмерке он и даром не нужен, пусть ещё Химкам спасибо скажет
adekvat
adekvat
сегодня в 11:47
Может вызывать интерес у первой восьмерки ФНЛ.
ut7yu46r9w9e
ut7yu46r9w9e
сегодня в 11:42
Не надо выдавать желаемое за действительное
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 11:41
Обычная работа агента-нахваливать своего протеже...
Гость
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