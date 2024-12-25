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Александр Мостовой: «Пусть Абаскаль возглавит саратовский „Сокол“»

сегодня, 19:41

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал слова экс-наставника «красно-белых» Гильермо Абаскаля, который заявил, что следит за всеми дивизионами российского футбола.

Испанец продолжает следить за первым и вторым дивизионами? А пусть Абаскаль возглавит саратовский «Сокол», например! Гильермо, приезжай и подними уровень футбола в Саратове! И там свой багаж тоже можно будет оставить! (Смеется.) Так что, я совсем не удивлюсь, если бывший главный тренер «Спартака» вернется в Россию!

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Scorp689
Scorp689
сегодня в 20:49
С каких пор царь оракулом стал? Сам то что за тренер?
Варвар7
Варвар7
сегодня в 20:44
Предположим Гильермо в Соколе , Александр допустим в Тюмени - это же зрительский аншлаг, потому что тогда бы матчи между этими клубами проходили бы в бескомпромиссной, жесточайшей борьбе. (Чёрный юмор)...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 20:37
Я знал, что Царь не пропустит слова Абаскаля про свой вклад в успех (временный!) Спартака. Только Сашке лучше бы самому показать себя толковым тренером где-нить в ФНЛе. А это сложнее, чем болтать...
zaw5vrvfd7kb
zaw5vrvfd7kb
сегодня в 20:26
А самому слабо так начать?
Гость
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