Александр Мостовой: «Пусть Абаскаль возглавит саратовский „Сокол“»

Бывший футболист «Спартака» й прокомментировал слова экс-наставника «красно-белых» , который заявил, что следит за всеми дивизионами российского футбола.

Испанец продолжает следить за первым и вторым дивизионами? А пусть Абаскаль возглавит саратовский «Сокол», например! Гильермо, приезжай и подними уровень футбола в Саратове! И там свой багаж тоже можно будет оставить! (Смеется.) Так что, я совсем не удивлюсь, если бывший главный тренер «Спартака» вернется в Россию!