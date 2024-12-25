Канчельскис: «Тюкавин не слабее Угальде, просто немного расслабился»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» поделился мнением о 22-летнем форварде «Динамо» , сравнив его с нападающим «Спартака» .

Тюкавин не слабее Угальде, просто немного расслабился после успеха и всяких наград в прошлом сезоне. А планку надо держать. Нападающего в первую очередь определяют голы, и тут Угальде, объективно, сейчас его превосходит. Но в лучшей своей форме Тюкавин не уступит.