Канчельскис: «Тюкавин не слабее Угальде, просто немного расслабился»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился мнением о 22-летнем форварде «Динамо» Константине Тюкавине, сравнив его с нападающим «Спартака» Манфредом Угальде.
Тюкавин не слабее Угальде, просто немного расслабился после успеха и всяких наград в прошлом сезоне. А планку надо держать. Нападающего в первую очередь определяют голы, и тут Угальде, объективно, сейчас его превосходит. Но в лучшей своей форме Тюкавин не уступит.
В ткущем сезоне чемпионата России Константин Тюкавин принял участие в 18 матчах, забил 7 мячей и отдал результативную передачу. Манфред Угальде возглавляет гонку бомбардиров РПЛ, записав на свой счет 15 мячей.