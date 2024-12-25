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Канчельскис: «Тюкавин не слабее Угальде, просто немного расслабился»

сегодня, 17:53

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился мнением о 22-летнем форварде «Динамо» Константине Тюкавине, сравнив его с нападающим «Спартака» Манфредом Угальде.

Тюкавин не слабее Угальде, просто немного расслабился после успеха и всяких наград в прошлом сезоне. А планку надо держать. Нападающего в первую очередь определяют голы, и тут Угальде, объективно, сейчас его превосходит. Но в лучшей своей форме Тюкавин не уступит.

В ткущем сезоне чемпионата России Константин Тюкавин принял участие в 18 матчах, забил 7 мячей и отдал результативную передачу. Манфред Угальде возглавляет гонку бомбардиров РПЛ, записав на свой счет 15 мячей.

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Все комментарии
lotsman
lotsman
сегодня в 18:28
У Угальде тоже пока только всплеск, как и у Тюкавина был в прошлом сезоне. Дальнейшие игры покажут, кто сильнее. Как, между прочим, и Глушенков. Тоже видно будет весной.
Capral
Capral
сегодня в 18:28
Канчельскис, никогда не был умным. Вот и сейчас х....ю несёт. Сравнил, двух, абсолютно разных нападающих- подвижного и техничного Угальде, и статичного позиционщика Тюкавина. И тот, и другой- форварды очень зависимые. Угальде нужен простор, чтобы разбежаться и включить технику, потому что в закрытом футболе, он не очень эффективен. Тюкавину нужно мяч поднести на блюдечке. Угальде физически слабоват, как фактически и все технари, не считая Великих. У Тюкавина сил побольше, учитывая то, что практически всю игру пасётся на линии офсайда и отдыхает. Эффектнее смотрится игра Угальде- динамичная, скоростная, заточенная под комбинационный футбол. За Тюкавиным надо присматривать, потому что может огорчить соперника, когда тот не ждет. Но для комбинационного футбола- Тюкавин слабоват. Но сравнивать их- точно нельзя.
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