Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнение

Газзаев назвал Дюкова идеальной кандидатурой на пост президента РФС

сегодня, 18:41

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев отреагировал на завершение приема документов от членов союза о кандидатах на пост президента организации.

Думаю, что тут двух мнений быть не может. Он делает для развития российского футбола все возможное, не смотря на нынешние условия изоляции. Александр поддерживает уровень нашего чемпионата, кубка и национальной сборной на столь высоком уровне, насколько это вообще возможно. Мы знаем, что он находится в постоянном контакте с ФИФА и УЕФА, проводит очень активную работу. Поэтому Александр — это идеальная кандидатура, лучше него варианта быть не может. Уверен, что все единогласно поддержат его.

Ранее появилась информация, что единственным кандидатом на этот пост стал действующий глава РФС Александр Дюков.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Александр Мостовой: «Я готов тренировать клуб РПЛ в 2025 году»
Сегодня, 18:38
Канчельскис: «Тюкавин не слабее Угальде, просто немного расслабился»
Сегодня, 17:53
Генеральный директор «Локо» назвал задачи клуба на вторую часть сезона
Вчера, 23:31
Гендиректор «Локомотива»: «Мы сейчас не рассматриваем продажу Батракова»
Вчера, 23:03
Сёмин: «У „Динамо“ есть шансы побороться за чемпионство»
Вчера, 20:40
Дюков: «Возможность того, что „Химки“ не доиграют сезон, не обсуждается»
Вчера, 20:20
Сортировать
Все комментарии
cska1948
cska1948
сегодня в 21:05
"...Поэтому Александр — это идеальная кандидатура, лучше него варианта быть не может..."
--------------------------------
А русская пословица говорит, что незаменимых нет! Есть незамененные...
stanichnik
stanichnik
сегодня в 19:32
Расхваливая Дюкова на все лады, Газаев наверное надеется на какую-нибудь должность в РФСе.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 19:15
Наверное Георгиевич что то знает чего нам не известно))
dymvjhhw4mnj
dymvjhhw4mnj
сегодня в 19:06
Газзаев прав, Дюков действительно проделал огромную работу для российского футбола, несмотря на сложные обстоятельства. Его опыт и связи на международной арене могут сыграть ключевую роль в будущем развитии нашей футбольной инфраструктуры.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 18:47
У Валерия Георгиевича вообще такая "фишка" - он любит взахлёб хвалить президентов ( любых ) ...)
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 