Гендиректор «Локомотива»: «Мы сейчас не рассматриваем продажу Батракова»

Генеральный директор «Локомотива» заявил, что клуб не рассматривает продажу полузащитника в ближайшее время.

Год назад, несмотря на то что Батраков был признан лучшим игроком молодежного первенства, его никто не знал. Прогресс действительно большой, это стало возможным и благодаря таланту и усилиям самого Батракова, и системе, которая выстроена в клубе. У нас есть команда, в которую Батраков хорошо вписался, он быстро принимает решения, а у нас много быстрых игроков, которые помогают развивать эти качества. Мы сейчас абсолютно не рассматриваем продажу футболиста. Как я говорил, мы хотим сохранить эту команду.