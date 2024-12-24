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Гендиректор «Локомотива»: «Мы сейчас не рассматриваем продажу Батракова»

сегодня, 23:03

Генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко заявил, что клуб не рассматривает продажу полузащитника Алексея Батракова в ближайшее время.

Год назад, несмотря на то что Батраков был признан лучшим игроком молодежного первенства, его никто не знал. Прогресс действительно большой, это стало возможным и благодаря таланту и усилиям самого Батракова, и системе, которая выстроена в клубе. У нас есть команда, в которую Батраков хорошо вписался, он быстро принимает решения, а у нас много быстрых игроков, которые помогают развивать эти качества. Мы сейчас абсолютно не рассматриваем продажу футболиста. Как я говорил, мы хотим сохранить эту команду.

19‑летний Батраков — воспитанник системы «Локомотива». В текущем сезоне он провел 23 матча, забил 11 голов и сделал восемь результативных передач.

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Все комментарии
Capral
Capral
сегодня в 23:20
А разве уже были потенциальные покупатели??? Ах, да- это скрытый ответ Зениту...)))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 23:06
Это смотря сколько денег предложат...
Гость
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