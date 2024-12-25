Александр Мостовой: «Я готов тренировать клуб РПЛ в 2025 году»

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой заявил, что готов возглавить команду из РПЛ.
Я готов тренировать клуб РПЛ в 2025 году. Я всегда открыт к предложениям. Мой телефон доступен 24 часа в сутки.
Лицензию должен получить в январе. Сейчас начался отпуск, все разъехались. Так что, ждем.
Другой вопрос, КАКОЙ клуб он будет тренировать. Лично я убеждён, что с командой из нижней половины турнирной таблицы он никогда не добьётся успеха в РПЛ, хотя в Кубке такой успех возможен, а клуб из первой пятёрки (может, и далее) новичку тренировать никто не доверит. По одной причине: Александр -"тёмная лошадка", от которой не знаешь чего ждать.
Другой вопрос, КАКОЙ клуб он будет тренировать. Лично я убеждён, что с командой из нижней половины турнирной таблицы он никогда не добьётся успеха в РПЛ, хотя в Кубке такой успех возможен, а клуб из первой пятёрки (может, и далее) новичку тренировать никто не доверит. По одной причине: Александр -"тёмная лошадка", от которой не знаешь чего ждать.