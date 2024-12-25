Александр Мостовой: «Я готов тренировать клуб РПЛ в 2025 году»

Бывший футболист «Спартака» заявил, что готов возглавить команду из РПЛ .

Я готов тренировать клуб РПЛ в 2025 году. Я всегда открыт к предложениям. Мой телефон доступен 24 часа в сутки.

Лицензию должен получить в январе. Сейчас начался отпуск, все разъехались. Так что, ждем.