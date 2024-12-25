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Александр Мостовой: «Я готов тренировать клуб РПЛ в 2025 году»

сегодня, 18:38

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой заявил, что готов возглавить команду из РПЛ.

Я готов тренировать клуб РПЛ в 2025 году. Я всегда открыт к предложениям. Мой телефон доступен 24 часа в сутки.

Лицензию должен получить в январе. Сейчас начался отпуск, все разъехались. Так что, ждем.

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Все комментарии
Сп62
Сп62 ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
сегодня в 21:32
По твоим словам значит шансов у него на тренера в РПЛ ноль?
95vz6gdme64f
95vz6gdme64f
сегодня в 21:22
Кроме спартака трудно представить еще какой-нибудь клуб РПЛ, где бы пригодился Мостовой.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 20:02, ред.
Я упустил один немаловажный момент. Как сейчас помню, Александр весь год бегал с идеей поступления в ВШТ, кричал, что и без учёбы всё знает, и вдруг оказывается, что он её заканчивает. Он что, экстерном сдал все экзамены, а когда же он тогда успел поступить в это учебное заведение ?
Alex_67
Alex_67
сегодня в 19:25
Неужели кто-то поведется?
adekvat
adekvat
сегодня в 19:18
Спартак ждет не дождется своего спасителя.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 19:17, ред.
Почему и нет, я только "за" и вот по какой причине. Сколько выпускников ВШТ бегает из команды в команду без всякого намёка на успех. Тренерская лицензия не даёт никаких гарантий для такого успеха, в чём мы неоднократно убеждались. По этой причине мы просто не имеем права говорить о том, что у Мостового ничего не получится. А тем более насмехаться над ним и его желанием тренировать клуб РПЛ.
Другой вопрос, КАКОЙ клуб он будет тренировать. Лично я убеждён, что с командой из нижней половины турнирной таблицы он никогда не добьётся успеха в РПЛ, хотя в Кубке такой успех возможен, а клуб из первой пятёрки (может, и далее) новичку тренировать никто не доверит. По одной причине: Александр -"тёмная лошадка", от которой не знаешь чего ждать.
протон
протон
сегодня в 18:47
Я тоже готов возглавить клуб РПЛ...и тоже результат не гарантирую)).
shur
shur
сегодня в 18:42
...пока все в отпуске...!
Варвар7
Варвар7
сегодня в 18:42
Саша сразу клуб РПЛ - может хотя бы с ФНЛ начать?)
Вещий
Вещий
сегодня в 18:41
А в качестве тренировки команду из 1 лиги слабо возглавить.... или не "царское дело" начинать с низов.
Гость
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