Генеральный директор «Локо» назвал задачи клуба на вторую часть сезона

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вчера, 23:31

Генеральный директор московского «Локомотива» назвал в качестве задач клуба на вторую часть сезона попадание в тройку лучших команд РПЛ , а также выход в финал Фонбет Кубка России и борьба за его победу.

Мы хотим добраться до финала Кубка России, побороться за этот трофей. И хотим, наконец, оказаться в топ‑3.