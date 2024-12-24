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Генеральный директор «Локо» назвал задачи клуба на вторую часть сезона

вчера, 23:31

Генеральный директор московского «Локомотива» Владимир Леонченко назвал в качестве задач клуба на вторую часть сезона попадание в тройку лучших команд РПЛ, а также выход в финал Фонбет Кубка России и борьба за его победу.

Мы хотим добраться до финала Кубка России, побороться за этот трофей. И хотим, наконец, оказаться в топ‑3.

«Локомотив» завершил первую часть сезона РПЛ на пятом месте. Команда набрала 35 очков за 18 игр. В Кубке России «Локомотив» встретится с махачкалинским «Динамо» в рамках матча второго этапа 1/4 финала турнира.

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Все комментарии
stanichnik
stanichnik
сегодня в 00:59
Планы реалистичные, но как минимум ещё пяток клубов имеют аналогичные задачи на вторую половину сезона.
drug01
drug01
сегодня в 00:06
Задача поставлена и вполне выполнима!!!
Capral
Capral
вчера в 23:36
Хотеть не вредно, вредно не хотеть.
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