В РФС объяснили значимость товарищеских матчей для сборной

Генеральный секретарь РФС объяснил, в чём смысл сборной России проводить товарищеские матчи с заведомо слабыми соперниками.

Мы не зря в принципе договариваемся и играем товарищеские матчи. Понятно, что всем — и тренерскому штабу, и нам, и прежде всего болельщикам — хочется видеть соперников сборной топового уровня. Это интересно, футболистов дополнительно мотивировать не надо. Но сборные бывают разные, надо ко всем относиться с большим уважением.

В том числе выстраивать контакты со сборными, с которыми в обычной жизни ты не то что не сыграешь — не встретишь их в силу особенности отбора на чемпионат мира. А ведь их национальные федерации входят в конгресс ФИФА , и голос каждой из них при принятии решения оказывает своё влияние. К тому же они на этих конгрессах будут рассказывать своим коллегам, как были в России, какая у нас прекрасная страна и отличные стадионы или как сборная России приезжала к ним. И будут говорить, что нечего абсолютно бояться в России, поэтому надо принимать её команды обратно на международную арену в официальные соревнования.