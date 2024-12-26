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В РФС объяснили значимость товарищеских матчей для сборной

сегодня, 12:44

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов объяснил, в чём смысл сборной России проводить товарищеские матчи с заведомо слабыми соперниками.

Мы не зря в принципе договариваемся и играем товарищеские матчи. Понятно, что всем — и тренерскому штабу, и нам, и прежде всего болельщикам — хочется видеть соперников сборной топового уровня. Это интересно, футболистов дополнительно мотивировать не надо. Но сборные бывают разные, надо ко всем относиться с большим уважением.

В том числе выстраивать контакты со сборными, с которыми в обычной жизни ты не то что не сыграешь — не встретишь их в силу особенности отбора на чемпионат мира. А ведь их национальные федерации входят в конгресс ФИФА, и голос каждой из них при принятии решения оказывает своё влияние. К тому же они на этих конгрессах будут рассказывать своим коллегам, как были в России, какая у нас прекрасная страна и отличные стадионы или как сборная России приезжала к ним. И будут говорить, что нечего абсолютно бояться в России, поэтому надо принимать её команды обратно на международную арену в официальные соревнования.

Эти контакты сейчас дают свой эффект — наши юношеские и молодёжную сборные с удовольствием принимают в Латинской Америке. Мы также с большим количеством стран Азии и Африки находимся в контакте, которого у РФС не было раньше.

Ранее Митрофанов рассказал, что нужно вернуть в отношениях между РФС и УЕФА.

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Все комментарии
Брулин
Брулин
сегодня в 14:17
Ага и в случае какого то голосования они типа нас поддержат?) думаю наоборот)
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 13:45
Детский лепет о прекрасной стране и отличных стадионах, о том, что нечего бояться в России, и поэтому надо возвращать наши команды на международную арену. Как - будто ТАМ не знали о всём перечисленном г-ном Митрофановым. Знали, знают и будут знать, но разве дело в этом ? В РФС потеряли чувство реальности всего происходящего.
lotsman
lotsman
сегодня в 12:54
Товарняки нужны чтобы сборная существовала.
shlomo
shlomo
сегодня в 12:46
Товарняки это хорошо конечно... но "новую географию" изучать пора заканчивать...
Гость
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