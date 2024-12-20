РФС проводит консультации с ФИФА по поводу агентского регламента

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов рассказал источнику, что после обращения клубов Российской Премьер‑Лиги РФС проводит консультации с Международной федерацией футбола (ФИФА), которая ранее рекомендовала отменить агентский регламент.
На завершившемся 20 декабря заседании исполкома РФС среди прочих тем обсуждалось возможное утверждение агентского регламента. Ранее президент РПЛ Александр Алаев заявил, что выступает за то, чтобы агентский регламент продолжал действовать и не был приостановлен.
Это не новость, а событие, которое случилось 1 января 2024 года. Когда ФИФА приостановила действие своего агентского регламента. С этого момента любая международная сделка не ограничивается лимитом агентского вознаграждения. Клубы обратились в РФС с вопросом выполнения этих рекомендаций. Вопрос на рассмотрении. ФИФА рекомендована отменить агентский регламент, чтобы регулирование сделок было одинаковым. Ведём анализ и консультации с ФИФА после обращения клубов РПЛ.