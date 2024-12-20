РФС проводит консультации с ФИФА по поводу агентского регламента

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сегодня, 18:56

Генеральный секретарь Российского футбольного союза ( РФС ) рассказал источнику, что после обращения клубов Российской Премьер‑Лиги РФС проводит консультации с Международной федерацией футбола ( ФИФА ), которая ранее рекомендовала отменить агентский регламент.

На завершившемся 20 декабря заседании исполкома РФС среди прочих тем обсуждалось возможное утверждение агентского регламента. Ранее президент РПЛ Александр Алаев заявил, что выступает за то, чтобы агентский регламент продолжал действовать и не был приостановлен.