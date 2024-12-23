В РФС отреагировали на данные ВЦИОМ о падении популярности футбола

Президент РФС поставил под сомнения результаты опросов ВЦИОМ , которые указывают на падении популярности футбола.

Что касается опросов, важно, кого опрашивают, как формулируют вопросы. Согласно тем же опросам снижение популярности футбола произошло еще в 17-м году. Были одни показатели у ВЦИОМ , потом сделали паузу, затем, видимо, поменяли методику и в 17-м году получили падение интереса к футболу в несколько раз. Возникает вопрос – что произошло с 2005-го года за 12 лет, что интерес к футболу снизился? Наверное, что-то может быть не так не в футболе, а в опросах ВЦИОМ . Если говорить об этих событиях, то считаю, что в этом нет никакой атаки, просто совпадение.