В РФС отреагировали на данные ВЦИОМ о падении популярности футбола

Президент РФС Александр Дюков поставил под сомнения результаты опросов ВЦИОМ, которые указывают на падении популярности футбола.
Что касается опросов, важно, кого опрашивают, как формулируют вопросы. Согласно тем же опросам снижение популярности футбола произошло еще в 17-м году. Были одни показатели у ВЦИОМ, потом сделали паузу, затем, видимо, поменяли методику и в 17-м году получили падение интереса к футболу в несколько раз. Возникает вопрос – что произошло с 2005-го года за 12 лет, что интерес к футболу снизился? Наверное, что-то может быть не так не в футболе, а в опросах ВЦИОМ. Если говорить об этих событиях, то считаю, что в этом нет никакой атаки, просто совпадение.
Также генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов высказался на данную тему.
Почему-то опускаются вышедшие после знаменитых опросов ВЦИОМ данные её дочерней компании – Mediascope, которая занимается анализом в том числе и спортивной составляющей. Согласно этим данным, 72% населения России интересуются футболом. Это важная история. Кроме того, давайте сравним рейтинги и доли не самых топовых матчей в футболе с цифрами топовых событий других видов спорта. Цифры футбола на порядок выше.
Ранее сообщалось, что Дюков пока не подал заявку на переизбрание в исполком УЕФА.