Soccer.ru
ГлавнаяНовостиОрганизация: РФС

В РФС отреагировали на данные ВЦИОМ о падении популярности футбола

сегодня, 12:29

Президент РФС Александр Дюков поставил под сомнения результаты опросов ВЦИОМ, которые указывают на падении популярности футбола.

Что касается опросов, важно, кого опрашивают, как формулируют вопросы. Согласно тем же опросам снижение популярности футбола произошло еще в 17-м году. Были одни показатели у ВЦИОМ, потом сделали паузу, затем, видимо, поменяли методику и в 17-м году получили падение интереса к футболу в несколько раз. Возникает вопрос – что произошло с 2005-го года за 12 лет, что интерес к футболу снизился? Наверное, что-то может быть не так не в футболе, а в опросах ВЦИОМ. Если говорить об этих событиях, то считаю, что в этом нет никакой атаки, просто совпадение.

Также генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов высказался на данную тему.

Почему-то опускаются вышедшие после знаменитых опросов ВЦИОМ данные её дочерней компании – Mediascope, которая занимается анализом в том числе и спортивной составляющей. Согласно этим данным, 72% населения России интересуются футболом. Это важная история. Кроме того, давайте сравним рейтинги и доли не самых топовых матчей в футболе с цифрами топовых событий других видов спорта. Цифры футбола на порядок выше.

Ранее сообщалось, что Дюков пока не подал заявку на переизбрание в исполком УЕФА.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
РФС планирует сохранить расходы организации в следующие два года
20 декабря
РФС проводит консультации с ФИФА по поводу агентского регламента
20 декабря
В РФС обсудят вопросы судейства и новые правила лицензирования клубов
18 декабря
В РФС оценили промежуточные итоги существования ЮФЛ
13 декабря
Официально33 члена РФС выдвинули кандидатуру Дюкова на пост президента
06 декабря
ОфициальноЕщё 12 членов РФС выдвинули кандидатуру Дюкова на пост президента
05 декабря
Сортировать
Все комментарии
lotsman
lotsman ответ Bad Listener (раскрыть)
сегодня в 14:08
Я ни за кого ни слова не сказал. Я сказал своё мнение, а именно что из за Fan ID интерес к футболу пропал только у тех, у кого его вообще не было. Оформить Fan ID дело нескольких минут. И ответы под моё понимание подгонять не надо. Я задал вопрос - причём здесь Fan ID. И получил ясный ответ - "....у меня есть ряд взглядов и убеждений противоречащих Fan ID..........." Вот и всё.)
Bad Listener
Bad Listener ответ lotsman (раскрыть)
сегодня в 13:28
Вы так смело за всех говорите, я вот принципиально не оформляю и не буду, хотя я с детства очень люблю футбол и болею за Спартак, просто помимо этого у меня есть ряд взглядов и убеждений противоречащих Fan ID. И я обоснованно предполагаю исходя и теории вероятности что я такой не один. Другое дело что интерес к футболу я не потерял, но это я, я и так на стадионы особо не ходил, а кто то ходил, а тут перестал, стал больше времени проводить с семьёй. Ну и не стоит забывать что многим был интересен в футболе не сам футбол а всякий околофутбольный движ, там же в опросе не уточняется в каком именно виде вы интересуетесь футболом, а значит и ответы тоже под ваше понимание подгонять не совсем верно.
lotsman
lotsman
сегодня в 13:18
"У людей появилось больше времени на другие занятия..........." - Ну а Fan ID то тут причём? Оформить Fan ID можно легко и быстро. Никаких затрат не надо. И ходи на футбол, если его любишь. Другое дело что многим футбол стал мало интересен. Истинные фанаты, те кто самозабвенно любил футбол, ходил на него в любую погоду, остались в прошлом и их становится меньше. Ещё интерес к футболу поубавило отлучение наших команд от международных игр. И дальше интерес будет уменьшаться. А Fan ID тут абсолютно не причём. Это отговорка придуманная теми, кому футбол вообще по барабану. Им больше нравится будоражить общество.
lotsman
lotsman ответ Bad Listener (раскрыть)
сегодня в 12:49
А Fan ID то здесь причём?)
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 12:47, ред.
А дайте ка я предположу, например из-за бана и отсутствия еврокубков интерес мог упасть? Мог. Так же интерес мог упасть из-за Fan ID? У людей появилось больше времени на другие занятия и они нашли себя в них. Качество игры тоже бесспорно падает в условиях изоляции. Как они круто переложили всю ответственность на ВЦИОМ, даже не разделили, а всю просто скинули туда и всё. Лишь бы не работать. "Если вы видите что мы не работаем то это у вас что то с глазами"
STVA 1
STVA 1
сегодня в 12:36
А может тоже что-то не так в самом дюкове или митрофанове
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 