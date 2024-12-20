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РФС планирует сохранить расходы организации в следующие два года

сегодня, 20:51

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков сообщил источнику, что в 2025 и 2026 году планируется сохранить расходы организации на уровне 2024-го.

20 декабря состоялось заседание исполкома РФС.

Сегодня было рассмотрено восемь вопросов. Первый вопрос про бюджет РФС на 2025 год и прогноз на 2026 год. Мы планируем сохранить расходы РФС в эти годы на уровне 2024 года. Все члены исполкома отметили высокую финансовую стабильность РФС.

Второй вопрос: утверждение стандарта по стадионам и новой редакции по сертификации. В этой части есть много изменений. Их цель — улучшение качества полей, повышение безопасности участников матча, улучшение условий работы СМИ, официальных лиц матча, навигации зрителей, VAR в Первой лиге.

Третий вопрос: лицензирование футбольных клубов. Четвёртый вопрос: замена юрлиц «Велеса» и ЖФК «Динамо» (Москва). Пятый вопрос: утверждение сроков регистрационных периодов для любителей.

Шестой вопрос: судейство. РПЛ вышла с предложением об улучшении его качества. Прошли несколько встреч с участием представителей клубов. Договорились, что встречи будут продолжены, есть согласие по принципиальным вопросам. Где‑то продолжим обсуждение. Цель — к марту рассмотреть на исполкоме конкретные предложения и принять решения, которые в компетенции исполкома.

Седьмой вопрос: график соревнований в футзале. Восьмой вопрос: помощь региональным футбольным федерациям.

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Все комментарии
stanichnik
stanichnik ответ Варвар7 (раскрыть)
сегодня в 21:45
Доброго Здоровья, Варвар!
А ещё было бы неплохо озвучить источники финансирования от которых формируется бюджет РФСа.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 20:56
О доходах Дюков скромно умолчал...)
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