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Митрофанов рассказал, что нужно вернуть в отношениях между РФС и УЕФА

сегодня, 14:31

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал, что РФС и УЕФА в своих отношениях должны добиться возвращения российских сборных и клубов на международные соревнования.

Если бы мы принимали участие в официальных матчах, то можно было бы сказать, что наши отношения с УЕФА никак не изменились по сравнению с 2018 или 2021 годом. Но мы, к сожалению, не участвуем в официальных матчах. Это главное, что нам необходимо вернуть в наших отношениях.

Ранее президент РФС Александр Дюков сообщил, что ожидает возвращения сборных России и клубов на международные официальные турниры в 2025 году.

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lotsman
lotsman
сегодня в 15:33
В отношениях РФС и УЕФА ничего и не менялось. А участие наших команд в международных играх зависит от того, как на это смотрят политики ЕС и США. УЕФА не против возвращения наших команд на международные игры, если политики разрешат. А по политическим критериям нам в ближайшем десятилетии такое возвращение не светит.
Alex_67
Alex_67
сегодня в 14:42
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