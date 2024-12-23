Митрофанов рассказал, что нужно вернуть в отношениях между РФС и УЕФА

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сегодня, 14:31

Генеральный секретарь РФС рассказал, что РФС и УЕФА в своих отношениях должны добиться возвращения российских сборных и клубов на международные соревнования.

Если бы мы принимали участие в официальных матчах, то можно было бы сказать, что наши отношения с УЕФА никак не изменились по сравнению с 2018 или 2021 годом. Но мы, к сожалению, не участвуем в официальных матчах. Это главное, что нам необходимо вернуть в наших отношениях.