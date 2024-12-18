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В РФС обсудят вопросы судейства и новые правила лицензирования клубов

сегодня, 18:21

Стала известна повестка очередного заседания исполкома Российского футбольного союза (РФС), которое пройдет в пятницу, 20 декабря.

На исполкоме обсудят, в том числе вопросы судейства и новую редакцию правил по лицензированию клубов.

Всего в проект повестки исполкома вошло восемь тем:

1. Об утверждении годовой сметы (бюджета) РФС на 2025 год и прогноза годовой сметы (бюджета) РФС на 2026 год;

2. Об утверждении стандарта РФС (СТО) «Футбольные стадионы» в новой редакции и внесении изменений в положение РФС по сертификации стадионов;

3. Об утверждении новых редакций правил РФС по лицензированию футбольных клубов в Российской Федерации (ред. 8.0, 2024) и правил РФС по лицензированию женских футбольных клубов в Российской Федерации;

4. О начале процедуры замены юридических лиц — участников футбольных соревнований;

5. Об утверждении сроков регистрационных периодов 2025 года для любительских соревнований и профессиональных соревнований среди женщин;

6. О вопросах судейства;

7. Об утверждении изменений в регламент чемпионата России по футзалу среди женских команд и график чемпионата России по футзалу среди мужских команд сезона 2024–2025 гг;

8. О программе оказания финансовой помощи региональным федерациям футбола и их межрегиональным объединениям на 2025 год.

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Источник: rfs.ru
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Варвар7
Варвар7
сегодня в 18:43
Ничего нового - сплошные финансовые вопросы...
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