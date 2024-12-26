В РФС считают, что решение УЕФА о допуске российских команд зависит от МОК

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов считает, что УЕФА допустит российские сборные и команды до участия в турнирах под своей эгидой, если Международный олимпийский комитет (МОК) выступит с рекомендательной позицией по этому вопросу.
УЕФА не хочет оказаться под давлением как единственная федерация, которая примет решение о допуске российских команд. Сейчас им сложно уйти назад от такого решения, они не хотят быть одни. Поэтому важен аргумент, что федерации по индивидуальным видам спорта всё больше и больше пропускают наших спортсменов на соревнования на территории Европы, пусть пока и в нейтральном статусе. Также для УЕФА важна рекомендательная позиция МОК, при отсутствии возражений со стороны которого будет легче принимать решения по допуску до соревнований команд из игровых видов спорта.
МОК сейчас говорит, что наши команды в игровых видах спорта не допускаются ни в каком виде. То есть в индивидуальных видах россиян начинают всё больше допускать в нейтральном статусе, а в игровых — нет. Тут уже работа Олимпийского комитета России по линии МОК будет частью общих усилий по восстановлению нашего спорта на международной арене.
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