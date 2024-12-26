В РФС считают, что решение УЕФА о допуске российских команд зависит от МОК

Генеральный секретарь РФС считает, что УЕФА допустит российские сборные и команды до участия в турнирах под своей эгидой, если Международный олимпийский комитет ( МОК ) выступит с рекомендательной позицией по этому вопросу.

УЕФА не хочет оказаться под давлением как единственная федерация, которая примет решение о допуске российских команд. Сейчас им сложно уйти назад от такого решения, они не хотят быть одни. Поэтому важен аргумент, что федерации по индивидуальным видам спорта всё больше и больше пропускают наших спортсменов на соревнования на территории Европы, пусть пока и в нейтральном статусе. Также для УЕФА важна рекомендательная позиция МОК , при отсутствии возражений со стороны которого будет легче принимать решения по допуску до соревнований команд из игровых видов спорта.