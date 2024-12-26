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В исполкоме РФС намерены вернуть налог на иностранных тренеров

сегодня, 12:54

Член исполкома РФС Михаил Гершкович рассказал о намерении вернуть налог на иностранных тренеров в РПЛ.

Я вот этим вопросом как раз сейчас активно занимаюсь – встречаемся, обсуждаем и консультируемся с членами исполкома, руководством РФС и с руководителями региональных объединений. Заинтересованы ли они в этом? В принципе, да, но этот вопрос нужно серьёзно проработать, определить приемлемый размер налога и так далее. Я очень настроен на то, чтобы вернуть налог на иностранных тренеров. Куда будут идти эти деньги? На развитие детско-юношеского футбола и на подготовку детских и профессиональных тренеров.

С представителями клубов пока не общались, но мы обязательно будем с ними всё это согласовывать. В Исполком входят представители клубов, поэтому, безусловно, мы будем общаться.

Когда действовал налог на тренеров-легионеров (с 2013 года до 2015 года), тогда резко сократилось количество иностранных тренеров. В то время была такая ситуация, что в некоторых клубах работали тренеры по ручному мячу. Мода такая пошла. А когда ввели налог, лига очистилась, то есть свою функцию он выполнил. Причём этот налог ведь по сравнению с гонораром именитого тренера просто ничтожен, поэтому он не помешает топ-клубам звать специалистов высокого уровня. А средние клубы будут отдавать предпочтение россиянам и перестанут звать некомпетентных иностранных тренеров. Это разве плохо? Не думаю.

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Брулин
Брулин
сегодня в 14:20
Заголовок как будто Гершкович достанет из кармана пачку денег и вернет в казну клубов которые его платили...
uymkw56r363u
uymkw56r363u
сегодня в 13:40
И на игроков зарубежных тоже нужен налог.
Capral
Capral
сегодня в 13:10
Миша давно об этом говорит, что правда, когдато вызвало возмущение у Галицкого. Конечно, много несолидных иностранцев побывало в России, да и сейчас тоже присутствуют. В Германии и Австрии, если не ошибаюсь, налог на иностранных тренеров имеет место, в других странах не знаю. Достаточно вспомнить шварца- типичного проходимца, которого с позором выгнали в своё время из Майнца, а подобрали его ростовщики- со всеми известными последствиями... Вероятно, идея, сама по себе неплохая, возможно- стоит подумать...
Гость
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