В исполкоме РФС намерены вернуть налог на иностранных тренеров

Член исполкома РФС рассказал о намерении вернуть налог на иностранных тренеров в РПЛ .

Я вот этим вопросом как раз сейчас активно занимаюсь – встречаемся, обсуждаем и консультируемся с членами исполкома, руководством РФС и с руководителями региональных объединений. Заинтересованы ли они в этом? В принципе, да, но этот вопрос нужно серьёзно проработать, определить приемлемый размер налога и так далее. Я очень настроен на то, чтобы вернуть налог на иностранных тренеров. Куда будут идти эти деньги? На развитие детско-юношеского футбола и на подготовку детских и профессиональных тренеров.

С представителями клубов пока не общались, но мы обязательно будем с ними всё это согласовывать. В Исполком входят представители клубов, поэтому, безусловно, мы будем общаться.

Когда действовал налог на тренеров-легионеров (с 2013 года до 2015 года), тогда резко сократилось количество иностранных тренеров. В то время была такая ситуация, что в некоторых клубах работали тренеры по ручному мячу. Мода такая пошла. А когда ввели налог, лига очистилась, то есть свою функцию он выполнил. Причём этот налог ведь по сравнению с гонораром именитого тренера просто ничтожен, поэтому он не помешает топ-клубам звать специалистов высокого уровня. А средние клубы будут отдавать предпочтение россиянам и перестанут звать некомпетентных иностранных тренеров. Это разве плохо? Не думаю.