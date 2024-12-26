Черчесов объяснил, почему ему нравится игра Батракова

Главный тренер сборной Казахстана поделился мнением о выступлениях полузащитника «Локомотива» .

Он появился ещё в конце прошлого сезона, когда выходил на замену. Парень играет головой. Но тогда он ещё чуть тушевался, не доверял до конца себе, а после сборов уже его вписали в состав, ушли его конкуренты, и он уже раскрылся. Все смотрят на возраст, а тренер смотрит на возможности игрока.

Чем мне нравится Батраков? Все матчи играет на максимум. Для меня — самое главное.