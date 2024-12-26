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Черчесов объяснил, почему ему нравится игра Батракова

сегодня, 19:31

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов поделился мнением о выступлениях полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова.

Он появился ещё в конце прошлого сезона, когда выходил на замену. Парень играет головой. Но тогда он ещё чуть тушевался, не доверял до конца себе, а после сборов уже его вписали в состав, ушли его конкуренты, и он уже раскрылся. Все смотрят на возраст, а тренер смотрит на возможности игрока.

Чем мне нравится Батраков? Все матчи играет на максимум. Для меня — самое главное.

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Scorp689
Scorp689
сегодня в 19:37
Что то усов слишком много везде стало.... не к добру...
протон
протон
сегодня в 19:36
С.Черчесов шестью матчами в Лиге Наций объяснил чего он стОит как тренер.
Гость
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