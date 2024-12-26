Черчесов назвал причину успешного выступления «Краснодара»

Главный тренер сборной Казахстана ответил на вопрос, в чём причина удачных выступлений «Краснодара».

Сразу оговорюсь, что теперь за РПЛ слежу не так пристально, хоть на некоторые матчи и хожу. «Краснодар» второй год подряд уходит на зимний перерыв на первом месте. Им главное не совершить ошибку, потому что для меня ошибка — это когда ты повторяешь свой просчёт. В том сезоне весной они оказались не такими, какими были зимой. Если сейчас это повторится — значит, они совершат ошибку. Надеюсь, опыт прошлогодний им поможет. А что касается главных причин, то это, в первую очередь, организация клуба. Не может быть успеха, если клуба нет. У «Краснодара» всё хорошо со структурой, с организационными моментами, бюджетом, что позволяет приглашать и содержать футболистов. Это комплекс причин. Отсюда и игра становится сбалансированнее. Начали с ничеек, потом нашли свою игру, избежали провалов, пусть в конце чуть поймали качели.