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Леонченко рассказал о потолке зарплат в «Локомотиве»

сегодня, 13:18

Генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко рассказал о зарплатах футболистов в московском клубе.

Все наши футболисты получают рыночные зарплаты. Завышенных точно нет.

Потолок зарплат — условность. В рамках бюджета есть утверждённые расходы на зарплаты игроков. Мы не превышаем эту сумму. Когда игрок доходит до планки, которую мы не можем себе позволить внутри этой модели — правильнее его продать, при этом мы понимаем, что у нас уже есть, кем его заменить. Самый понятный пример — Глушенков и Батраков.

Ранее руководство «Локомотива» объяснило причины плохой игры команды в конце года.

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VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 13:23
Есть планка по зарплате что ли для каждого игрока ?
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