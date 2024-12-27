Леонченко рассказал о потолке зарплат в «Локомотиве»

Генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко рассказал о зарплатах футболистов в московском клубе.
Все наши футболисты получают рыночные зарплаты. Завышенных точно нет.
Потолок зарплат — условность. В рамках бюджета есть утверждённые расходы на зарплаты игроков. Мы не превышаем эту сумму. Когда игрок доходит до планки, которую мы не можем себе позволить внутри этой модели — правильнее его продать, при этом мы понимаем, что у нас уже есть, кем его заменить. Самый понятный пример — Глушенков и Батраков.
Ранее руководство «Локомотива» объяснило причины плохой игры команды в конце года.