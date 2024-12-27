Гендир «Локо»: «„Аталанта“ весной 2022-го перестала отвечать на письма»

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сегодня, 00:35

Генеральный директор московского «Локомотива» в интервью источнику рассказал о том, как весной 2022 года клуб перестал получать выплаты от «Аталанты» за переход полузащитника .

Футболист перешёл из «Локо» в итальянский клуб в сентябре 2020 года за 15 млн евро. Бергамаски выплачивали деньги «железнодорожникам» несколькими траншами. В данный момент игрок выступает за «Атланту Юнайтед» в США .