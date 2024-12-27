Гендир «Локо»: «„Аталанта“ весной 2022-го перестала отвечать на письма»

Генеральный директор московского «Локомотива» Владимир Леонченко в интервью источнику рассказал о том, как весной 2022 года клуб перестал получать выплаты от «Аталанты» за переход полузащитника Алексея Миранчука.
Футболист перешёл из «Локо» в итальянский клуб в сентябре 2020 года за 15 млн евро. Бергамаски выплачивали деньги «железнодорожникам» несколькими траншами. В данный момент игрок выступает за «Атланту Юнайтед» в США.
Из Европы деньги получить сложнее. «Аталанта» весной 2022-го просто перестала отвечать на письма, не платила за трансфер Миранчука, а через полгода, когда пришло решение из ФИФА, итальянцы тут же сообщили, что готовы заплатить немедленно.