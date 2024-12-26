«Барселона» рассчитывает выручить не менее 30 млн евро от трансферов

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сегодня, 10:19

Этим летом «Барселоне» придётся собрать много денег, если они хотят выйти на трансферный рынок. «Блауграна» надеется достичь правила 1:1, как только применит рычаг продажи VIP-мест, и надеется решить проблему со своей студией раз и навсегда. Но клубу неожиданно помогут доходы от трансферов футболистов, на которых он всё ещё имеет права. Есть надежда, что в рамках этой концепции удастся собрать не менее 30 миллионов евро.

В последние годы «Барселона» зарабатывает таким образом, и летом ей уже гарантировано 8 миллионов евро от продажи защитника в «Вест Хэм». Француз перешёл в английский клуб из «Ниццы» на правах аренды с возможностью выкупа за 40 миллионов евро. Из них 8 миллионов евро пойдут в казну «блауграны».

Другой возможной операцией, даже в январе, является приобретение защитника «Сельты» . «РБ Лейпциг» может заплатить за него клаусулу в 20 миллионов евро, и 50 % перейдут «Барселоне». Кроме немецкого клуба, его покупку рассматривают команды АПЛ . «Барселона» не намерена возвращать Мингесу.

Несмотря ни на что, основное значение имеет португальский рынок. С одной стороны, полузащитник «Порту» находится на прицеле у «Ливерпуля» и «Астон Виллы». Его отступные составляют 60 миллионов евро, и «Барселона» получит 40 %. У Гонсалеса есть опция обратного выкупа за 25 миллионов евро, которая истекает 30 июня, но он не вернётся на «Камп Ноу». Предполагается, что он перейдёт в другой клуб.

В такой же ситуации находится нападающий «Спортинга» . «Барселоне» принадлежит 50 % в случае его будущей продажи. «Спортинг» не хочет, чтобы он уходил, но если поступит очень интересное экономическое предложение, они позволят ему уйти. Пока же он ведёт переговоры о продлении контракта. На него обратила внимание «Бавария».

Другим очевидным доходом, хотя и меньшим, станет полузащитник «РБ Лейпциг», находящийся в аренде в «Сельте», . Клуб из Виго намерен приобрести его этим летом, реализовав свой опцион на покупку за 8 миллионов евро. «Барселона» получит 10 %.

Наконец, всё ещё остаётся возможной операция с «Бетисом». У «Барселоны» есть 50 % прав на полузащитника , игрока, который привлекает большое внимание на рынке. Прошлым летом он уже был на грани отъезда, а теперь его хотят заполучить несколько европейских команд и клубов Саудовской Аравии.

Также внимание привлекает нападающий , находящийся в аренде в «Бетисе». У клуба из Севильи есть опция на его покупку за 25 миллионов евро (за 80 % прав на него). В последние несколько часов «Тоттенхэм» и «Палмейрас» проявили интерес к нападающему, который может вырасти в цене. В данном случае «Барселона» ставит во главу угла окончательную продажу, так как не видит для него места в составе.