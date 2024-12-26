Руки прочь от футбола. Самых богатых персон мира нельзя пускать в великие клубы

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26 декабря 2024, 16:46

Маску и Безосу не место в европейском футболе.

«Манчестер Юнайтед» едва не уничтожили

Капитан команды Бруну Фернандеш несколько раз пытался перекрыть глупые решения нового совладельца Рэтклиффа. Но португальцу не разрешили оплатить поездку сотрудников клуба на финал Кубка Англии против «Манчестер Сити». А на днях миллиардер, который топчется ногами по трупу великого клуба, отменил Рождественскую вечеринку. Сэкономят деньги, но при этом понизят мораль коллектива до нуля.

Да, в критических ситуациях порой идут на кардинальные меры. Гвардиола запер своих прилежных футболистов, а также их коллег с наклонностями алкоголиков на базе «Манчестер Сити» накануне сегодняшней игры против «Эвертона». Логичный шаг, надо побеждать после серии унизительных для чемпионов поражений. Но то, что творит Рэтклифф в «Манчестер Юнайтед», вызвало отторжение даже у директора Эшуорта.

Дэн покинул клуб, ради которого нажил себе врагов – шейхов из «Ньюкасла». Новое руководств МЮ напоминает политбюро конца 1980-х, где никто уже не верил в построение светлого будущего. Как политики продали госсобственность, так Рэтклифф едва не продал великий клуб волшебникам из страны Оз. Сейчас в списке самых богатых миллиардеров планеты на первом месте Илон Маск, южноафриканец с делами в США .

Рядом Джеф Безос, владелец компании доставки «Амазон». Их раскручивали на инвестиции в «Манчестер Юнайтед». Надеемся, хотя бы эта катастрофа обойдёт клуб. Маск и Безос не разбираются в футболе, даже правила вряд ли знают. Маск проводит сотни часов с джойстиком и в соцсетях. Понятно, что использует «рабов» – набивают ему уровни, но сам тоже много времени онлайн. Не ведёт бизнес, а создаёт всем проблемы.

Безос развёлся с женой. Маккензи была соавтором его бизнеса и забрала себе 39 миллиардов долларов. Джеф пошёл в спортзал, в 60 лет увлекся уколами, за которые дисквалифицировали Поля Погба, и нашёл новую подругу. Миллиардеры такого масштаба настолько поглощены своей уникальностью, что у них нет времени и сил заниматься футболом. «Манчестер Юнайтед» могли развалить, вручив Безосу или Маску.

Большинство миллиардеров – волшебники страны Оз

Не все одинаковые, но видна тенденция. Умные миллиардеры подчёркивают, что их путь к успеху не является универсальным. Также учитывают случайности. Им повезло, а рядом был талантливый и упрямый, но не заработал столько денег. Умные миллиардеры говорят, что среди их собратьев по социальному классу полно глупых людей. Старые кланы из Европы старались держаться в тени. Но молодые наглее.

Всё, что мир за последние годы узнал про Илона Маска, вызывает только негативную реакцию. Хотя сейчас прыгун на коне, поскольку считает себя президентом США , ведь выиграл его кандидат, эта история не закончится для человечества хорошо. Поэтому идея разных менеджеров больших клубов привлечь на свою сторону таких персон – огромная ошибка. Все, кто заигрывает с тиранией, заканчивают очень плохо.

Современные миллиардеры делятся на несколько классов. Некоторые хотят быть аристократией, как меценаты, делавшие сахар и строившие заводы в прошлых столетиях. А другие пытаются установить новый мировой порядок, где люди – ничто, а решают «альфа-самцы». А это именно фашизм. Миллиардеры держат в секрете то, о чём хорошо написал Фрэнк Баум, автор «Волшебника из страны Оз». Особая детская книга.

Там страшный злой чародей – сейчас будет спойлер, на самом деле шарлатан. Цирковой артист, которого до главной героини Дороти занесло в волшебную страну. У 99.9 % самых богатых людей планеты нет квалификации для управления великим футбольным клубом. Для них спорт просто модный. Например, Цукерберг, создатель известной социальной сети, светится на турнирах по ММА , представляя себя тренером.

Марку накрутят уши борцы регионального уровня, а он симулирует, что сам стал бойцом. Если позволить Цукербергу, Маску и Безосу симулировать роли владельцев клубов АПЛ , то это станет началом конца. Абрамовичу и шейхам разных мастей хватало ума нанимать людей умнее, вроде Грановской и Эшуорта. А Маск намного опаснее собратьев по миллиардам. Абрамович прячется от камер, а Илон хочет обожания.

Китайцы, индусы и шейхи в футболе тоже ненадёжные

Принцам и шейхам надоест футбол – пострадают известные клубы. Посмотрим, какой будет реакция монархов, если в АПЛ накажут команду Гвардиолы переводом в Чемпионшип. А китайцы уже показали себя ненадёжными инвесторами. Другие азиатские миллиардеры, как Лимы в «Валенсии», издеваются над клубами. Не всем повезло как «Лестеру». Хотя у них были проблемы, ведь погиб фанат футбола, отец семейства.

Европейский миллиардер, если опекает клуб, часто болеет за команду. Даже Рэтклифф, хотя его методы вызывают вопросы – фанат «Манчестер Юнайтед». Но Джим может оказаться бездарным конкретно в футболе, хотя успешен в нефтехимической отрасли. Также важно знать, что известной корпорацией, чьим поисковиком точно пользовались, управляет индус Сундар Пичаи. Фанат «Барселоны». И его нельзя пускать в клуб.

Лапорту можно выгнать на выборах. А вручите «блаугранас» одному человеку, наплевав на устав клуба – не выгоните никогда. Как видно по «Ювентусу» Аньелли и Элканна, современные миллиардеры имеют общую проблему. Влезли в столько бизнесов, что всюду не успевают. Многим из них кажется, что особенные, но это самообман. В сутках Маска 24 часа. Стареют, болеют, умирают, допускают ошибки в футболе.

Если владельцы великих клубов будут сидеть в США и на Ближнем Востоке, то можно доиграться до банкротства АПЛ . У всех миллиардеров были неудачные инвестиции. Они теряли огромные деньги. Акции их компаний падали. Если берём китайцев, то зависят от настроения правителя. Если берём Восток, то там важна цена на нефть. Но даже французский миллиардер Арно решил влезть в футбол, купил ФК «Париж».

Для них это игрушки, они не видят в футболе живых людей. Миллиардеры быстро превращаются в олигархов. А у каждого олигарха должен быть медийный канал, бизнес на иждивении государства, агрессивные ручные политики и футбольный клуб. Классический набор. Причём в футболе есть разница между очень богатым Абрамовичем и Маском, на чьё сознание давят 454 миллиарда долларов разных активов.