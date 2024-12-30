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Опубликован список самых дорогих игроков мира

вчера, 10:39

Портал Transfermarkt опубликовал список самых дорогих игроков мира.

1-2. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») — 200 миллионов евро.

1-2. Винисиус Жуниор («Реал») — 200 миллионов евро.

3-4. Ламин Ямаль («Барселона») — 180 миллионов евро.

3-4. Джуд Беллингем («Реал») — 180 миллионов евро.

5. Килиан Мбаппе («Реал») — 160 миллионов евро.

6. Букайо Сака («Арсенал») — 150 миллионов евро.

7-9. Флориан Вирц («Байер») — 140 миллионов евро.

7-9. Джамал Мусиала («Бавария») — 140 миллионов евро.

7-9. Фил Фоден («Манчестер Сити») — 140 миллионов евро.

10-12. Коул Палмер («Челси») — 130 миллионов евро.

10-12. Федерико Вальверде («Реал») — 130 миллионов евро.

10-12. Родри («Манчестер Сити») — 130 миллионов евро.

13-14. Деклан Райс («Арсенал») — 110 миллионов евро.

13-14. Мартин Эдегор («Арсенал») — 110 миллионов евро.

15-17. Педри («Барселона») — 100 миллионов евро.

15-17. Родриго Силва («Реал») — 100 миллионов евро.

15-17. Лаутаро Мартинес («Интер») — 100 миллионов евро.

18. Харри Кейн («Бавария») — 90 миллионов евро.

19-20. Хвича Кварацхелия («Наполи») — 85 миллионов евро.

19-20. Луис Диас («Ливерпуль») — 85 миллионов евро.

Ранее главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола сообщил, что Холанд стал отцом.

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Все комментарии
Agamaga_05
Agamaga_05 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:21
Спасибо! Взаимно!)
Capral
Capral
вчера в 19:55
Яша- красавец!!! Я поржал!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)))
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 17:53
Угальде 70 млн
Барко 60 млн
Маркиньос 50 млн
Умяров 50 млн
Ministri Krasnodar
Ministri Krasnodar
вчера в 16:41
Холланд конкретно сдулся …
протон
протон
вчера в 16:33
Никто из них не стоит таких денег
Capral
Capral ответ Agamaga_05 (раскрыть)
вчера в 13:31
Приветствую, мой юный Друг!!!
Спасибо огромное за пожелания!!!!!!! Приму к сведению))).
Со своей стороны, хочу пожелать тебе, ну конечно же Здоровья, и еще раз Здоровья!!!!!!! Радости от каждого дня, исполнения всех твоих желаний, не только в следущем году, но и во всех последущих!!!!!!! Всего тебе наилучшего, от всей души!!!!!!! Будь Здоров, Дорогой!!!!!!!

По поводу цены, ну конечно согласен, всё верно говоришь.
Agamaga_05
Agamaga_05 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 12:41
Здравия желаю, Виктор! С наступающим Вас новым годом!
Пусть грядущий год принесёт Вам отменное здоровье, много сил, хорошее настроение! Пусть он для всех нас будет добрым, мирным и благополучным!

Ну а на счёт ценников, как обычно игрок стоит столько, сколько за него реально готовы платить.
av4nf7cm32rj
av4nf7cm32rj
вчера в 12:12
Холанду много платят, он эти деньги не отрабатывает
Capral
Capral ответ ᅠᅠ (раскрыть)
вчера в 12:07
Спасибо. Взаимно.)))
ᅠᅠ
ᅠᅠ ответ Capral (раскрыть)
вчера в 12:07
Вы невнимательно прочитали моё предыдущее сообщение. Извините, откланиваюсь. С наступающим. 😉
Capral
Capral ответ ᅠᅠ (раскрыть)
вчера в 12:05
Не надо кривить душой и приписывать мне то, чего я не говорил. Что касается Вирца, то я исхожу не только из своего жизненного и спортивного опыта, но также, из тех сообщений, что печатаются в Германии- в частности про Вирца...

Честь имею.
ᅠᅠ
ᅠᅠ ответ Capral (раскрыть)
вчера в 12:02
Вы сами себе противоречите. Сначала говорите, что не нужно говорить другим, а потом мне про Вирца рассказываете. 🤔
У меня есть мнение про Вирца, спасибо. 🙃
Capral
Capral ответ ᅠᅠ (раскрыть)
вчера в 11:55
Не надо говорить за всех- кто чего добился не зная людей. Я добился многого в жизни, но в своём деле, хоть я и не футболист. У каждого человека есть определенные способности, у кого-то больше, у кого-то меньше, но для этого не обязательно быть спортсменом. Тем более, далеко не все спортсмены после окончания карьеры становятся успешными... Что касается Вирца, то не стоит его переоценивать. Он очень простой игрок, а если говорить о нем как о диспетчере, то ему определенно не хватает креативной тонкости и изобретательности, и никакой серьезной борьбы за него не будет. По своему игровому мышлению- ни МС, ни Реалу он не подходит. Конечно, Байер для него не предел, но в его сверх-блестящую карьеру, верится мало...
ᅠᅠ
ᅠᅠ
вчера в 11:43
Если кто-то хочет столько за них заплатить, то пусть платит, его дело. В любом случае, каждый в этом списке добился куда больше любого из нас, их осуждающих и ругающих.
Вирц, конечно, ценный актив. Вот будет борьба за него летом.
a-league
a-league ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 11:24
Ну да, тут всё, как на базаре, - один дурак продаёт, другой покупает
Capral
Capral
вчера в 11:24
Это невероятно, что норвежский валенок так дорого стоит. Футболист без начального футбольного интеллекта, без элементарной футбольной логики, и при этом- страшно зависимый форвард. Вот разладилась по каким-то причинам игра МС и всё- Холанд растворился... Не идет игра у де Брюйне и Холанд стал незаметен. Другими словами, в экстремальной ситуации, ногвег не способен стать лидером. Так за что же столько платить? Я уже не говорю о том, что как творческий игрок- он абсолютный ноль- ни техники, ни мысли...

Вини, да. Пусть, он и не очень интеллектуальный футболист, но обостряющий и очень техничный, а главное, как я заметил- независящий от партнеров в сложных ситуациях. Футболист- яркий и самобытный. С характером не всё в порядке, с эмоциями не дружит, но думаю- это поправимо...

Ямаль. Очень талантливый юноша, но цена за вступающего в футбольную жизнь футболиста, на мой взгляд- слишком высока.

Остальных не комментирую, не всех знаю. Коснусь только дешевки-77. Обычный залежалый нафталиновый товар, с явно завышенным ценником. Ну так и будет висеть на вешалке, пока из моды не выйдет...
rmrmrml
rmrmrml
вчера в 11:17
холанд и ямаль уж слишком завышены в цене!! максимум по 150, по итогом этой половины сезона!!
sv_1969
sv_1969
вчера в 11:06
Для меня довольно условный список! Диас и Хвича в одной цене))
shur
shur
вчера в 10:48
...за что Родри обидели, тем более он на больничным, в лекарствах
нуждается ! Хотя можно ЗМ заложить...!!!
Гость
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