Опубликован список самых дорогих игроков мира

Портал Transfermarkt опубликовал список самых дорогих игроков мира.
1-2. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») — 200 миллионов евро.
1-2. Винисиус Жуниор («Реал») — 200 миллионов евро.
3-4. Ламин Ямаль («Барселона») — 180 миллионов евро.
3-4. Джуд Беллингем («Реал») — 180 миллионов евро.
5. Килиан Мбаппе («Реал») — 160 миллионов евро.
6. Букайо Сака («Арсенал») — 150 миллионов евро.
7-9. Флориан Вирц («Байер») — 140 миллионов евро.
7-9. Джамал Мусиала («Бавария») — 140 миллионов евро.
7-9. Фил Фоден («Манчестер Сити») — 140 миллионов евро.
10-12. Коул Палмер («Челси») — 130 миллионов евро.
10-12. Федерико Вальверде («Реал») — 130 миллионов евро.
10-12. Родри («Манчестер Сити») — 130 миллионов евро.
13-14. Деклан Райс («Арсенал») — 110 миллионов евро.
13-14. Мартин Эдегор («Арсенал») — 110 миллионов евро.
15-17. Педри («Барселона») — 100 миллионов евро.
15-17. Родриго Силва («Реал») — 100 миллионов евро.
15-17. Лаутаро Мартинес («Интер») — 100 миллионов евро.
18. Харри Кейн («Бавария») — 90 миллионов евро.
19-20. Хвича Кварацхелия («Наполи») — 85 миллионов евро.
19-20. Луис Диас («Ливерпуль») — 85 миллионов евро.
Ранее главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола сообщил, что Холанд стал отцом.
Вини, да. Пусть, он и не очень интеллектуальный футболист, но обостряющий и очень техничный, а главное, как я заметил- независящий от партнеров в сложных ситуациях. Футболист- яркий и самобытный. С характером не всё в порядке, с эмоциями не дружит, но думаю- это поправимо...
Ямаль. Очень талантливый юноша, но цена за вступающего в футбольную жизнь футболиста, на мой взгляд- слишком высока.
Остальных не комментирую, не всех знаю. Коснусь только дешевки-77. Обычный залежалый нафталиновый товар, с явно завышенным ценником. Ну так и будет висеть на вешалке, пока из моды не выйдет...
Вини, да. Пусть, он и не очень интеллектуальный футболист, но обостряющий и очень техничный, а главное, как я заметил- независящий от партнеров в сложных ситуациях. Футболист- яркий и самобытный. С характером не всё в порядке, с эмоциями не дружит, но думаю- это поправимо...
Ямаль. Очень талантливый юноша, но цена за вступающего в футбольную жизнь футболиста, на мой взгляд- слишком высока.
Остальных не комментирую, не всех знаю. Коснусь только дешевки-77. Обычный залежалый нафталиновый товар, с явно завышенным ценником. Ну так и будет висеть на вешалке, пока из моды не выйдет...