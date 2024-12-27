Опубликованы списки самых подорожавших и подешевевших игроков Ла Лиги

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сегодня, 16:27

Портал Transfermarkt опубликовал списки самых подорожавших и подешевевших игроков Ла Лиги по итогам обновления. Больше всего в цене прибавили нападающий «Барселоны» и защитник каталонцев . Оба игрока подорожали на 30 миллионов евро. Больше всего подешевели игроки «Реала» (на 20 миллионов евро): , , , и .

Стоит отметить, что в топ-10 самых подорожавших игроков Ла Лиги 6 футболистов «Барселоны» и нет футболистов «Реала». Зато сразу шесть представителей «сливочных» в топ-10 самых подешевевших игроков.

Ранее сообщалось, что Ямаль подпишет новый контракт с «Барселоной».