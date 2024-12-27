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Опубликованы списки самых подорожавших и подешевевших игроков Ла Лиги

сегодня, 16:27

Портал Transfermarkt опубликовал списки самых подорожавших и подешевевших игроков Ла Лиги по итогам обновления. Больше всего в цене прибавили нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль и защитник каталонцев Пау Кубарси. Оба игрока подорожали на 30 миллионов евро. Больше всего подешевели игроки «Реала» (на 20 миллионов евро): Орельен Тчуамени, Килиан Мбаппе, Эдуардо Камавинга, Эдер Милитао и Эндрик.

Стоит отметить, что в топ-10 самых подорожавших игроков Ла Лиги 6 футболистов «Барселоны» и нет футболистов «Реала». Зато сразу шесть представителей «сливочных» в топ-10 самых подешевевших игроков.

Опубликованы списки самых подорожавших и подешевевших игроков Ла Лиги Опубликованы списки самых подорожавших и подешевевших игроков Ла Лиги

Ранее сообщалось, что Ямаль подпишет новый контракт с «Барселоной».

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Все комментарии
Capral
Capral ответ Incredulous (раскрыть)
сегодня в 16:59
Это очень большой перебор.
Incredulous
Incredulous
сегодня в 16:52
Ямаль - однозначно талантище, но 180 млн за семнадцатилетнего пацана, - это немного перебор. В таком возрасте он в любом случае ещё имеет статус перспективного игрока, потому что ещё не прошёл проверку на прочность (стабильность). Ансу Фати в своё время тоже слишком рано начали петь дифирамбы, или тому же Маркусу Рэшфорду. Сейчас первый не вылазит из лазарета, от второго МЮ не знает как избавиться. А что одному, что второму в ранние годы пророчили карьеру не хуже тех Месси с Роналду, и где они сейчас...
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 16:44, ред.
переоцененка...
в продишививших три игрока барсы если что
ТМ заранее цифры готовил, в январе можно будет снижать каталонских и поднимать сливочных
ᅠᅠ
ᅠᅠ
сегодня в 16:41
У Барселоны кризис, а дешевеют игроки Реала :)
Варвар7
Варвар7
сегодня в 16:30
Короче - огласили весь список...)))
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