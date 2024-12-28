«Реал» получит наибольшее вознаграждение за участие в КЧМ-2025

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вчера, 12:49

Мадридский «Реал» получит наибольшее вознаграждение за участие в клубном чемпионате мира, который пройдёт с 15 июня по 13 июля 2025 года, среди всех остальных команд.

По информации источника, только за матчи группового этапа «сливочным» будет выплачено € 30 млн.

Эта сумма может быть увеличена до € 35 млн при условии, если «Реал» победит во всех встречах на этой стадии соревнования.

В случае победы испанского гранда на клубном чемпионате мира он заработает € 100 млн. Подчёркивается, что столько же «Реал» получил за выигрыш Лиги чемпионов в минувшем сезоне.