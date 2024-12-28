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«Реал» получит наибольшее вознаграждение за участие в КЧМ-2025

вчера, 12:49

Мадридский «Реал» получит наибольшее вознаграждение за участие в клубном чемпионате мира, который пройдёт с 15 июня по 13 июля 2025 года, среди всех остальных команд.

По информации источника, только за матчи группового этапа «сливочным» будет выплачено € 30 млн.

Эта сумма может быть увеличена до € 35 млн при условии, если «Реал» победит во всех встречах на этой стадии соревнования.

В случае победы испанского гранда на клубном чемпионате мира он заработает € 100 млн. Подчёркивается, что столько же «Реал» получил за выигрыш Лиги чемпионов в минувшем сезоне.

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Перевод с as.com
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Все комментарии
shur
shur ответ shlomo2 (раскрыть)
вчера в 17:13
....и болельщикам евро, так по 1000 -чи,каждому !!!!! Просыпаешься,
хрясь, а под подушкой конвертик " уважаемый Александр Владимирович Вам привет от дедушки Флоринтино,получите и распишитесь!" ...и тут Я по настоящему проснулся....!!!
Grizly88
Grizly88
вчера в 14:27
Всё Реалу
shlomo2
shlomo2
вчера в 13:42
И даже кое что перепадет и игрокам команды...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 12:59
Деньги идут к деньгам...
72dakmzcsbm4
72dakmzcsbm4
вчера в 12:52
Нормально так заработать могут сливочные
Гость
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