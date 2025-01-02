«Ливерпуль» готовит предложение Тренту о продлении контракта

По информации источника, в ближайшее время «Ливерпуль» направит Тренту Александер-Арнольду предложение о продлении соглашения.
Отмечается, что клуб не планирует предлагать ему «запредельно высокий» оклад – мерсисайдцы готовы лишь немного поднять защитнику зарплату, которая сейчас составляет около 11 млн евро в год.
При этом «Реал» также готовит предложение защитнику – ранее сообщалось, что мадридцы надеются подписать с Трентом предварительное соглашение о переходе летом на правах свободного агента.