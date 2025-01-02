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«Ливерпуль» готовит предложение Тренту о продлении контракта

сегодня, 09:28

По информации источника, в ближайшее время «Ливерпуль» направит Тренту Александер-Арнольду предложение о продлении соглашения.

Отмечается, что клуб не планирует предлагать ему «запредельно высокий» оклад – мерсисайдцы готовы лишь немного поднять защитнику зарплату, которая сейчас составляет около 11 млн евро в год.

При этом «Реал» также готовит предложение защитнику – ранее сообщалось, что мадридцы надеются подписать с Трентом предварительное соглашение о переходе летом на правах свободного агента.

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Все комментарии
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ YNWA (раскрыть)
сегодня в 18:13
а в том году не пытались продлить,когда ещё Юра тренировал?
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ Lewa2708 (раскрыть)
сегодня в 18:12
ну разве что в какой нибудь Ювентус,если интересен новый вызов,а не деньги. Ведь Реал и ПСЖ это в первую очередь деньги,а вызов то уже побочный эффект. А каких то 3-5 лет назад, все ломились в Барсу,там денег было очень много, теперь от неё остался только лишь Вызов. Помню,как Коутиньо просто рвался в Барсу,а ведь довольно хороший был игрок в составе Красных и что там с его карьерой стало? Тот же Дембеле... Только у Суареса получилось, ну так Луи - это же кусачий Гений.Уругвайцу не повезло,что играл в эпоху Роналду-Месси,иначе бы парочку ЗМ получил бы.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
сегодня в 16:17
Как же охрененно будет, если Трент соберется стать новым Джеррардом, пускай, даже не станет, но, просто соберется!..
m23fhgbw8kcz
m23fhgbw8kcz
сегодня в 10:51
Теперь всё зависит от Трента,он уже сообщал что собрался в Реал
Lewa2708
Lewa2708
сегодня в 09:54
Если он хочет новый вызов, а не больше денег, то его стоит отпустить
YNWA
YNWA
сегодня в 09:39
Осталось дело за малым, убедить Трента продлить контракт.
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