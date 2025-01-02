«Ливерпуль» готовит предложение Тренту о продлении контракта

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сегодня, 09:28

По информации источника, в ближайшее время «Ливерпуль» направит предложение о продлении соглашения.

Отмечается, что клуб не планирует предлагать ему «запредельно высокий» оклад – мерсисайдцы готовы лишь немного поднять защитнику зарплату, которая сейчас составляет около 11 млн евро в год.

При этом «Реал» также готовит предложение защитнику – ранее сообщалось, что мадридцы надеются подписать с Трентом предварительное соглашение о переходе летом на правах свободного агента.