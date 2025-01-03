Слуцкий: «Мне всегда странно, когда комментаторы обижаются»

Известный российский тренер Леонид Слуцкий, ныне работающий в китайском «Шанхай Шэньхуа», критически высказался о футбольных телекомментаторах. Он считает, что они чересчур резко относятся к критике в свой адрес, а также допускают множество фактических ошибок.

Когда ты критикуешь кого-либо, ты должен понимать, что критика может прилететь в ответ. То есть это такой бумеранг в две стороны. Не суди, да не судим будешь. А если ты судишь, то ты и судим будешь, поэтому мне всегда странно, когда комментаторы обижаются. Ну прям странные ребята… Но если вы оцениваете уровень футбола, который показывает моя команда, замены, которые я провожу, тактическую расстановку и так далее, ну будьте готовы к тому, что и я скажу, что вы ошибаетесь в фактическом материале. Ошибок было много, и потом, когда я кому-то из комментаторов говорю: «Слушай, ну вот ты тут ошибся, тут ошибся, тут ошибся», мне в ответ начиналось: «Вот мы сидим, там наверху, там ничего не видно». А я говорю, что ты лечишь, ну я же миллион раз комментировал. Комментатор практически всегда говорит в монитор. Это раз. Второе, если ты хороший комментатор, ты даже уже по языку тела, то есть по передвижению игрока, понимаешь, кто это.