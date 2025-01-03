Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2024/2025

Тихий об уходе из «Пари НН»: «Пока я болел, они приняли такое решение»

сегодня, 10:04

Защитник Дмитрий Тихий рассказал о своём уходе из «Пари НН».

Когда я болел, уже двоих человек убрали в дубль. И в этот момент нас одновременно троих — меня, Илюху Жигулёва и Димку Живоглядова. Тех, кто, к сожалению, на травмах или болел. Не сужу ни в коем случае, мы и с генеральным директором (Давидом Мелик-Гусейновым) хорошо попрощались, пожали руки. Спокойно разошлись. Но так получилось, что пока болел, они приняли такое решение, хотя я просился хотя бы до зимы. Понимал, что это и мне выгодно — я буду играть, и команде помогу. Так и случилось что, в конце первой части сезона начался провал, заболели футболисты, получали травмы центральные защитники и там некому было играть. Мы об этом с ними разговаривали, говорили, что вроде как без тебя справимся, поэтому спасибо тебе за работу. Отвечал — смотрите сами. Потом узнал, что ребята за меня ходили просили — блин, что угодно может произойти. Мы играем зимой, это декабрь-месяц. За 3 тура до конца сломались Каккоев, Магкеев, кто-то заболел, играть некому даже. Это при том, что я все матчи выходил в стартовом составе. Но мы договорились о досрочном расторжении и на этом всё закончилось.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Личка: «„Динамо“ хотело усилить защиту, но не всё пошло так, как хотелось»
Вчера, 16:15
Личка: «2025 год будет тяжёлым для всего российского футбола»
Вчера, 12:19
Сутормин о «Ростове»: «Меня устраивает коллектив, там семейная атмосфера»
31 декабря 2024
Гогниев останется в «Алании», несмотря на финансовые проблемы клуба
30 декабря 2024
Канчельскис: «Для меня событие года — это „Золотой мяч“ Родри»
30 декабря 2024
Черданцев: «Непонятно, почему „Спартак“ пачками избавляется от россиян»
30 декабря 2024
Все комментарии
Scorp689
Scorp689
сегодня в 10:26
Юран привёл бесполезного тихого игрока.... Избавились... и слава богу.... уровень пердив.
fpcsez64evm9
fpcsez64evm9
сегодня в 10:10
Сплавили Тихого по тихому
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 