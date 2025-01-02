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Личка: «2025 год будет тяжёлым для всего российского футбола»

сегодня, 12:19

Чешский главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка высказался о перспективах российского футбола в 2025 году.

Не знаю, есть ли шансы у российского футбола вернуться на международную арену в 2025 году. Я не слежу за всей этой ситуацией и разговорами. Убегаю от той информации, которая развивается во всех социальных сетях. Понятно, я хотел бы, чтобы мы получили шанс играть в еврокубках, но знаю, что сборную России не допустили до квалификации к чемпионату миру. Это значит, что 2025 год будет тяжёлым для российского футбола. Но посмотрим, как будет дальше.

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Все комментарии
oldrussian
oldrussian ответ lotsman (раскрыть)
сегодня в 16:50
Тоже не понял, в чём тяжесть. Если сравнить с АПЛ, там на восемь туров больше в сезоне, плюс кубки свои и европейские. В сравнении с их нагрузками у наших просто курорт.
jcsfe23nxcat
jcsfe23nxcat
сегодня в 14:49
Надо иностранцев всё-таки поразгонять, раз всё равно варится в собственном соку.
lotsman
lotsman
сегодня в 12:27
То что Россию не допустят в 25 году ясно, как белый день. И скорее всего в ближайшее десятилетие тоже не допустят. Только вот в чём тяжесть российского футбола, в 25 году, я не понял. Вариться в своей кастрюле, иногда гоняя товарняки с какими нибудь островитянами, это тяжесть? Я не понял Личку.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 12:22
Ещё не известно когда всё закончится.
Гость
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