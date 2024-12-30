Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис назвал главное событие 2024 года.
Для меня событие года — это «Золотой мяч» Родри. Он его полностью заслужил. Он провел фантастический сезон 2023-2024 и был лидером «Манчестер Сити». Посмотрите, как сейчас играет команда без него! Рад, что его вклад в результат оценили так высоко.
то. как они это сделали.
напомню, что красная фурия выиграла все матчи.
до Евро думал, что больше шансов на победу у Англии и Франции.
конечно, ЗМ Родри заслуженно получил.
ну а мем года - это Винисиус в Эль Класико.
и его перепалка с Гави "в понедельник я еду в париж за золотым мячом..." )))
ведь Гави шептал ему тогда, это ЗМ получит Родри
то. как они это сделали.
напомню, что красная фурия выиграла все матчи.
до Евро думал, что больше шансов на победу у Англии и Франции.
конечно, ЗМ Родри заслуженно получил.
ну а мем года - это Винисиус в Эль Класико.
и его перепалка с Гави "в понедельник я еду в париж за золотым мячом..." )))
ведь Гави шептал ему тогда, это ЗМ получит Родри