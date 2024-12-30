Бывший футболист сборной России назвал главное событие 2024 года.

Для меня событие года — это «Золотой мяч» Родри. Он его полностью заслужил. Он провел фантастический сезон 2023-2024 и был лидером «Манчестер Сити». Посмотрите, как сейчас играет команда без него! Рад, что его вклад в результат оценили так высоко.