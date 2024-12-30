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Канчельскис: «Для меня событие года — это „Золотой мяч“ Родри»

вчера, 18:31

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис назвал главное событие 2024 года.

Для меня событие года — это «Золотой мяч» Родри. Он его полностью заслужил. Он провел фантастический сезон 2023-2024 и был лидером «Манчестер Сити». Посмотрите, как сейчас играет команда без него! Рад, что его вклад в результат оценили так высоко.

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Все комментарии
Lewa2708
Lewa2708
вчера в 20:17, ред.
Для меня событие года - это Байер взял Бундеслигу, впервые в истории и без поражений. Сборная Испания конечно молодцы, но не такое уж событие, это их третий Евро из пяти последних. Золотой мяч это вообще не событие
Хитрый Лис
Хитрый Лис
вчера в 19:30
ЗМ Родри не только справедлив, но и несет посыл. Даже несколько. Во-первых, ЗМ получил не игрок атаки. Если добавить Модрича, уже тенденция, значит и другие могут. Во-вторых, ЗМ получил игрок не Реала и Барселоны. Левандовски и Мбаппе перешли в Испанию именно за ЗМ. Можно получить ЗМ выступая в своей команде. В-третьих, для АПЛ это полезно. Молодые таланты рассматривают варианты продолжения карьеры, в основном, в Испании. В лучшей лиге мира должны выступать лучшие.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 19:25
событие года - победа сб. Испании на Евро 2024.
то. как они это сделали.
напомню, что красная фурия выиграла все матчи.
до Евро думал, что больше шансов на победу у Англии и Франции.
конечно, ЗМ Родри заслуженно получил.
ну а мем года - это Винисиус в Эль Класико.
и его перепалка с Гави "в понедельник я еду в париж за золотым мячом..." )))
ведь Гави шептал ему тогда, это ЗМ получит Родри
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 19:05
В кой-то веке дали ЗМ полузащитнику оборонительному
27yy3rp4p5mc
27yy3rp4p5mc
вчера в 18:56
Странное у Андрея событие года, Родри заслужил мяч, а у Канчельскиса опять событие.
Не Э Г О ИС Т
Не Э Г О ИС Т
вчера в 18:47
А как же "честный" Жлоб Мендеш Авардс?.. 🤔🤣
drug01
drug01
вчера в 18:47
У каждого свое событие....
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