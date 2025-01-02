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Личка: «„Динамо“ хотело усилить защиту, но не всё пошло так, как хотелось»

сегодня, 16:15

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка заявил, что ему нужно работать с текущим составом команды, а не искать оправдания из‑за несостоявшихся трансферов.

Результаты первой части сезона были бы другими, если бы летом было больше трансферов? Возможно, но мы этого никогда не узнаем. Были ситуации, когда мы хотели усилить защиту, но не все пошло так, как хотелось. Я не хочу искать оправданий. Нужно работать с теми футболистами, что есть.

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Все комментарии
drug01
drug01
сегодня в 17:11
Конечно усилить защиту хорошо бы. Но тренер смотрит дальше и будет работать!!!
Capral
Capral
сегодня в 16:40
Усилить защиту, а это как? Чех не может или не хочет понять, что, никакие, самые лучшие защитники, оборону не усилят, если тренер не способен грамотно сбалансировать состав, чтобы каждая линия в команде не отрывалась от другой, с грамотной подстраховкой на поле. Ничего удивительного, ведь организации игры у него не было и в Оренбурге, та же картина и сейчас- все бегут в атаку, а в оборону не возвращаются. Скопинцев, тому- яркий пример...

Разве Беккенбауэр и Шварценбек надежно играли в обороне исключительно благодаря своим способностям? Ничего подобного. В командах, где они играли, была, прежде всего- игрокая дисциплина и организация игры, именно то, чего нет у чеха и никогда не будет... А все эти разговоры про усиление и тп., отговорки тренера-неудачника.

Кстате, очень похожее сейчас происходит и с Барселоной, в которой нет высокой организации игры и игрового порядка... Где всё сосредоточено только на атакующих действиях, а в центре поля и в обороне нет единства...
lotsman
lotsman
сегодня в 16:31
Оно хотело, но не смогло. Вот если бы Динамо хотел, он усилил бы, а оно не смогло.)
Scorp689
Scorp689
сегодня в 16:21
Состав для тренера никогда не бывает оптимальным...
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