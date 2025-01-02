Личка: «„Динамо“ хотело усилить защиту, но не всё пошло так, как хотелось»

Главный тренер московского «Динамо» заявил, что ему нужно работать с текущим составом команды, а не искать оправдания из‑за несостоявшихся трансферов.

Результаты первой части сезона были бы другими, если бы летом было больше трансферов? Возможно, но мы этого никогда не узнаем. Были ситуации, когда мы хотели усилить защиту, но не все пошло так, как хотелось. Я не хочу искать оправданий. Нужно работать с теми футболистами, что есть.