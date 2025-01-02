Личка: «„Динамо“ хотело усилить защиту, но не всё пошло так, как хотелось»

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка заявил, что ему нужно работать с текущим составом команды, а не искать оправдания из‑за несостоявшихся трансферов.
Результаты первой части сезона были бы другими, если бы летом было больше трансферов? Возможно, но мы этого никогда не узнаем. Были ситуации, когда мы хотели усилить защиту, но не все пошло так, как хотелось. Я не хочу искать оправданий. Нужно работать с теми футболистами, что есть.
Разве Беккенбауэр и Шварценбек надежно играли в обороне исключительно благодаря своим способностям? Ничего подобного. В командах, где они играли, была, прежде всего- игрокая дисциплина и организация игры, именно то, чего нет у чеха и никогда не будет... А все эти разговоры про усиление и тп., отговорки тренера-неудачника.
Кстате, очень похожее сейчас происходит и с Барселоной, в которой нет высокой организации игры и игрового порядка... Где всё сосредоточено только на атакующих действиях, а в центре поля и в обороне нет единства...
Разве Беккенбауэр и Шварценбек надежно играли в обороне исключительно благодаря своим способностям? Ничего подобного. В командах, где они играли, была, прежде всего- игрокая дисциплина и организация игры, именно то, чего нет у чеха и никогда не будет... А все эти разговоры про усиление и тп., отговорки тренера-неудачника.
Кстате, очень похожее сейчас происходит и с Барселоной, в которой нет высокой организации игры и игрового порядка... Где всё сосредоточено только на атакующих действиях, а в центре поля и в обороне нет единства...