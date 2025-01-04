Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2024/2025

Представитель Батракова: «Лёша стал системообразующим футболистом „Локо“»

сегодня, 12:11

Представитель полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова Владимир Кузьмичёв признался, что не ожидал такой яркой игры от футболиста.

Для меня это приятная неожиданность. За короткий срок Алексей стал системообразующим футболистом «Локомотива», на нём держится вся созидательная игра команды. То, что он будет играть хорошо, понимал, но что это будет так уверенно и ярко – нет. Очень рад за Лёшу.

Напомним, в текущем сезоне Батраков провёл 23 матча, в которых забил 11 мячей и отдал 8 голевых передач.

Ранее сообщалось, что в новый контракт 19-летнего россиянина намерены прописать отступные для европейских клубов.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Александр Мостовой: «„Спартак“ будет бороться за чемпионство в 2025 году»
Вчера, 18:14
Мостовой о Кахигао: «Обидно, что на такие должности не замечают русских»
Вчера, 16:29
Гендиректор «Пари НН» выступил за объединение чемпионатов России и Беларуси
Вчера, 13:25
Слуцкий назвал руководителей команд, которые отказались от Дзюбы, идиотами
Вчера, 12:02
Мурад Мусаев рассказал о главном событии прошлого года для «Краснодара»
Вчера, 11:45
Слуцкий: «Мне всегда странно, когда комментаторы обижаются»
Вчера, 10:52
Все комментарии
Capral
Capral
сегодня в 12:54
Первую часть сезона провел неплохо, а как сыграет в дальнейшем- покажет время. Слишком много хвалебных од и сотрясания воздуха. Даже, один, полный сезон- ничего конкретного не покажет. Нужна стабильность и качество на протяжении нескольких лет. Можно вспомнить того же Захаряна, который также ярко ворвался во взрослый чемпионат, а потом потерялся... И еще, возможно мне показалось, но на мой взгляд, Батраков, довольно высокого о себе мнения и не очень искренний человек, несмотря на возраст. К тому же, концовку, перед зимней паузой, он явно смазал. Системообразующий игрок, конечно, но не надо обременять его лишними ненужными обязанностями на поле, чтобы не получилось как с Глушенковым в Зените...
lotsman
lotsman
сегодня в 12:41
Батраков хорошо начал футбольную карьеру. Если не зазвездится и продолжит в том же духе, то станет настоящей звездой, а не метеоритом, который блеснёт и погаснет. Были такие. Главное понимать что он не один, а часть команды. И тогда он будет делать всё для команды, а команда для него.
cxq3fqpe85bu
cxq3fqpe85bu
сегодня в 12:17
Теперь игрок с агентом борзеть начнут и требовать улучшения контракта.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 