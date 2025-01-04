Представитель Батракова: «Лёша стал системообразующим футболистом „Локо“»

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сегодня, 12:11

Представитель полузащитника «Локомотива» признался, что не ожидал такой яркой игры от футболиста.

Для меня это приятная неожиданность. За короткий срок Алексей стал системообразующим футболистом «Локомотива», на нём держится вся созидательная игра команды. То, что он будет играть хорошо, понимал, но что это будет так уверенно и ярко – нет. Очень рад за Лёшу.

Напомним, в текущем сезоне Батраков провёл 23 матча, в которых забил 11 мячей и отдал 8 голевых передач.

Ранее сообщалось, что в новый контракт 19-летнего россиянина намерены прописать отступные для европейских клубов.