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Слуцкий назвал руководителей команд, которые отказались от Дзюбы, идиотами

сегодня, 12:02

Российский тренер Леонид Слуцкий, ныне работающий в китайском «Шанхай Шэньхуа», высказался о клубах, которые отказались от Артёма Дзюбы прошлым летом. Он назвал руководителей команд идиотами, раз они отказались от опытного форварда только из-за его репутации.

Когда Дзюба был без команды, я говорил: «Ребята, кто хочет сорвать джекпот, кто хочет реально, чтобы команда сразу получила тройное повышение к своему уровню — берите Дзюбу». При всем уважении к «Акрону», не будь там сейчас Артема, команда бы была значительно ниже. Слуцкий отметил, что три гола и три ассиста, которые Дзюба сделал, — это большая статистика за 10 матчей, которые он провел. И команды, которые не берут его под предлогом «ой, у него плохая репутация»... Ну, вот они его не взяли, а он же им и забил, воткнул. А их не смущает репутация, что он там без одного мяча лучший бомбардир за всю историю российского футбола за все времена? Если все эти вещи перевешивают то, что он принимал участие во всяких шоу, то они идиоты! Я другого слова не подберу.

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Все комментарии
Димон Булыкин
Димон Булыкин
сегодня в 12:30
Что за бред? Дзюба никогда не приносил пользу на поле. В том же Зените всю погоду делали совсем другие игроки. В сборной обошлись бы без Дзюбы спокойно. Акрон Дзюба никакой не тащит.
KSY24
KSY24
сегодня в 12:14
Дзюба может
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 12:06
Леонид Викторович явно не в духе был обозначив своих коллег таким словом!
Гость
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