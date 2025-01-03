Мостовой о Кахигао: «Обидно, что на такие должности не замечают русских»

Экс‑футболист сборной России заявил, что к назначению в «Спартак» нужно относиться спокойно.

Нужно относиться к этому событию спокойно. Просто вспомните, сколько спортивных директоров сменились за последние годы. Мне говорят, что он работал в «Арсенале». И что? Я назову тысячи человек, которые работали и в «Манчестере», и в «Реале», и в «Барселоне». Поставьте любого футбольного человека, и он найдет там успешных игроков. Обидно, что в этих должностях не замечают наших русских. У Бескова парни становились звездами, которых он находил в 17 лет. Приведи бесплатно парня, который никто не знает — в этом искусство. Единственное преимущество Кахигао в том, что «Спартак» сейчас борется за чемпионство. Если провернут хороший трансфер, то скажут, что все здорово.