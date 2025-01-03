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Мостовой о Кахигао: «Обидно, что на такие должности не замечают русских»

сегодня, 16:29

Экс‑футболист сборной России Александр Мостовой заявил, что к назначению Франсиса Кахигао в «Спартак» нужно относиться спокойно.

Нужно относиться к этому событию спокойно. Просто вспомните, сколько спортивных директоров сменились за последние годы. Мне говорят, что он работал в «Арсенале». И что? Я назову тысячи человек, которые работали и в «Манчестере», и в «Реале», и в «Барселоне». Поставьте любого футбольного человека, и он найдет там успешных игроков. Обидно, что в этих должностях не замечают наших русских. У Бескова парни становились звездами, которых он находил в 17 лет. Приведи бесплатно парня, который никто не знает — в этом искусство. Единственное преимущество Кахигао в том, что «Спартак» сейчас борется за чемпионство. Если провернут хороший трансфер, то скажут, что все здорово.

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 22:58
Выскажу своё мнение, краткое. Иностранному специалисту легче налаживать контакты с клубами из - за границы. Доверия к нему больше, чем к россиянину по всем известным причинам.
gp3bd7djb8ch
gp3bd7djb8ch
сегодня в 20:37
Если Мостовой намекает на себя, то это правильное решение Спартака.
up2f4kstjz6w
up2f4kstjz6w
сегодня в 19:53
Импортозамещение здесь не работает
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 18:07
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👍👍👍👍👍👍👍🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾🥂🥂🥂🥂🥂🥂🥂🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 18:00
Негодование мостового ни кого не волнует я думаю...)
Futurista
Futurista ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
сегодня в 17:58, ред.
Если вы про игроков то да...здесь же обратная ситуация...испанец пришел в Россию в русскую команду)...я так понял Мостовой по этому поводу негодует...
Futurista
Futurista
сегодня в 17:50
Capral
Capral
сегодня в 17:24
Сравнение с Бесковым, у Моста, конечно "гениальное".
Alex_67
Alex_67
сегодня в 17:18
Мостовой надоел уже всем
allemz
allemz
сегодня в 17:02
Если у Мостового на работу надо брать по национальному признаку, а не способностям, то к тренерству его точно нельзя подпускать. Аналитика на уровне дна
протон
протон
сегодня в 16:57
"У Бескова парни становились звездами, которых он находил в 17 лет."
Он разницы вообще не понимает в работе команд в СССР и в нынешнее время в России? Раньше спортивных директоров и не было вообще, всем тренер занимался и игроков он искал исключительно на территории СССР, точнее к нему привозили пачку и он выбирал нескольких по тренировкам.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 16:38, ред.
Отвечаю Мостовому что с русскими сейчас ни кто и связываться не будет , а этого знают в мире и он знает...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 16:32
Много текста, а смысла не густо. Как обычно.
Гость
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