Гендиректор «Пари НН» выступил за объединение чемпионатов России и Беларуси

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов выступил за объединение чемпионатов России и Беларуси.

Я за объединение чемпионатов России и Беларуси и расширение лиги. Надо сделать не 16, а минимум 18 команд, можно и больше. Есть примеры чемпионатов, где клубов гораздо больше, чем у нас. Я за то, чтобы лигу закрыть. Тогда у команд будет больше маневров и возможностей для того, чтобы показывать красивый футбол. Процессы должны быть максимально прозрачными. Команды из Беларуси точно не уронят уровень РПЛ .