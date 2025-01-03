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Гендиректор «Пари НН» выступил за объединение чемпионатов России и Беларуси

сегодня, 13:25

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов выступил за объединение чемпионатов России и Беларуси.

Я за объединение чемпионатов России и Беларуси и расширение лиги. Надо сделать не 16, а минимум 18 команд, можно и больше. Есть примеры чемпионатов, где клубов гораздо больше, чем у нас. Я за то, чтобы лигу закрыть. Тогда у команд будет больше маневров и возможностей для того, чтобы показывать красивый футбол. Процессы должны быть максимально прозрачными. Команды из Беларуси точно не уронят уровень РПЛ.

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НН
Источник: bookmaker-ratings.ru
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Все комментарии
a-league
a-league
сегодня в 17:29
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Nipper
Nipper
сегодня в 15:03
Если с РФ даже снимут бан на участие в еврокубках, и допустим произойдёт объединение чемпионатов, клубы Беларуси наврядли пробьются даже в Лигу Конференций, и это факт. Исходя из этого можно сказать что это просто чьи-то фантазии, которым не суждено сбыться!
Alex_67
Alex_67
сегодня в 13:43
Подобные предложения уже высказывали. Одно время Газзаев носился с проектом объединения чемпионатов России и Украины, но там впереди всего были деньги. Какого черта об объединении чемпионатов России и Белоруссии заговорил Мелик-Гусейнов? Скорее всего это обыкновенный популизм... Видимо какие-то выборы скоро.
drug01
drug01
сегодня в 13:30
Это надо хорошо подумать и просчитать! Какая будет толк?
Гость
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