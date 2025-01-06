Лопетеги может покинуть «Вест Хэм» в ближайшее время

Английский «Вест Хэм» готов уволить главного тренера Хулена Лопетеги.
Основным кандидатом на его место является экс-тренер «Челси» Грэм Поттер.
В субботу «Вест Хэм» проиграл «Манчестер Сити» со счетом 1:4. После 20 туров команда занимает 14-е место в АПЛ, набрав 23 очка.
после Дэвида Мойеса дела ВХ очень плохие.
авантюра с назначением Лопетеги владельцам ВХ еще дорого обойдется.
испанец убил старый Вест Хэм (команду Мойеса) и не создал новый Вест Хэм.
зато потратил почти 200 миллионов.
вроде на бумаге топовый состав, но тренер просто не из молотобойцев.
да. Севилья блистала при нем в Лиге Европы.
но команда потеряла силу в ЛаЛиге.
Лопетеги слабый тренер. наверно, скоро саудовский клуб позовет его.
и там уволять.
дальше забвение.
после Дэвида Мойеса дела ВХ очень плохие.
авантюра с назначением Лопетеги владельцам ВХ еще дорого обойдется.
испанец убил старый Вест Хэм (команду Мойеса) и не создал новый Вест Хэм.
зато потратил почти 200 миллионов.
вроде на бумаге топовый состав, но тренер просто не из молотобойцев.
да. Севилья блистала при нем в Лиге Европы.
но команда потеряла силу в ЛаЛиге.
Лопетеги слабый тренер. наверно, скоро саудовский клуб позовет его.
и там уволять.
дальше забвение.