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Лопетеги может покинуть «Вест Хэм» в ближайшее время

сегодня, 18:55

Английский «Вест Хэм» готов уволить главного тренера Хулена Лопетеги.

Основным кандидатом на его место является экс-тренер «Челси» Грэм Поттер.

В субботу «Вест Хэм» проиграл «Манчестер Сити» со счетом 1:4. После 20 туров команда занимает 14-е место в АПЛ, набрав 23 очка.

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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 21:01
давно пора убрать лопетеги.
после Дэвида Мойеса дела ВХ очень плохие.
авантюра с назначением Лопетеги владельцам ВХ еще дорого обойдется.
испанец убил старый Вест Хэм (команду Мойеса) и не создал новый Вест Хэм.
зато потратил почти 200 миллионов.
вроде на бумаге топовый состав, но тренер просто не из молотобойцев.
да. Севилья блистала при нем в Лиге Европы.
но команда потеряла силу в ЛаЛиге.
Лопетеги слабый тренер. наверно, скоро саудовский клуб позовет его.
и там уволять.
дальше забвение.
Del_Rio
Del_Rio
сегодня в 20:48
Он всё ещё там? У владельцев клуба нет самоуважения и уважения к болельщикам клвба.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 19:26
Поттеров в Англии, что Ивановых в России.)
Alex_67
Alex_67
сегодня в 19:23
Все правильно, Лопетеги явно не оправдывает ожиданий. Думаю, что основной задачей Вест Хэма является попадание в зону европейских кубков. Поскольку Лопетеги не справляется, к этой цели клуб поведёт другой тренер.
Горожане
Горожане
сегодня в 19:07
Физрука назначили на должность главного тренера, теперь мучаются!
shlomo
shlomo
сегодня в 18:57
Посмотрим что сумеет Грэм.... если конечно возглавит молотобойцев.
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