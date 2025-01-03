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Стало известно, почему «Ливерпуль» отказался от назначения Аморима

сегодня, 21:07

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим мог возглавить «Ливерпуль», когда работал в «Спортинге».

Как сообщается, «красные» не захотели назначать португальца вместо Юргена Клоппа из-за его стиля игры.

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Все комментарии
Не Э Г О ИС Т
Не Э Г О ИС Т
сегодня в 22:49
Аморим, Зидан, Анчелотти, Моуриньо, Конте, Клопп, Артета - у них нет стиля игры.. И никогда не было.. ☝️
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 22:40
Цыплят по осени считают, но Ливерпулю с тренерским лотом и так повезло!)
IKER-RAUL
IKER-RAUL
сегодня в 21:41
ха-ха...португал, во время предварительных переговоров с красными, ездил в Лондон вел переговоры с ВХ ( чтобы набить себе цену) и когда руководство Ливерпуля узнало об этом сразу прекратило дальнейшие переговоры.
И правильно сделали, Бог уберег красных от этого афериста!
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 21:08
Слот им очень хорошо подходит
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