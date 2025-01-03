Стало известно, почему «Ливерпуль» отказался от назначения Аморима

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим мог возглавить «Ливерпуль», когда работал в «Спортинге».
Как сообщается, «красные» не захотели назначать португальца вместо Юргена Клоппа из-за его стиля игры.
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим мог возглавить «Ливерпуль», когда работал в «Спортинге».
Как сообщается, «красные» не захотели назначать португальца вместо Юргена Клоппа из-за его стиля игры.
И правильно сделали, Бог уберег красных от этого афериста!
И правильно сделали, Бог уберег красных от этого афериста!