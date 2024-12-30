Тренер «Милана» продержался полгода. Теперь легендарный клуб заманил прирожденного чемпиона

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30 декабря 2024, 13:06

Устали отставать от лидеров.

Фонсека не воспользовался историческим шансом

Действующий чемпион «Интер» под руководством умного тренера Симоне Индзаги остаётся однозначным фаворитом Серии А. Но ничьи фаворита позволили «Наполи», «Аталанте» и «Лацио» включиться в борьбу. У «Фиорентины» тоже шанс побороться за место в Лиге чемпионов. У «фиалок» не только еврокубковый опыт, но и прекрасная игра голкипера Де Хеа. У «Милана» тоже нет проблем с вратарём, француз Меньян один из лучших в профессии. Также Майк стал одной из причин чемпионства два с половиной года назад. Но тогда у «россонери» был стабильный тренер.

Пиоли получил в «Милане» 240 шансов одержать победу, а Фонсека уволен после 24 матчей. Продержался полгода. Португальца нельзя назвать плохим тренером, скорее наоборот. Но Фонсека слишком хороший человек, чтобы добиваться успехов на самом высоком уровне. Многие чемпионские тренеры или несчастные, или одержимые. Тяжело быть славным парнем, и при этом успешно управлять первой командой большого клуба. Особенно с учётом, что теперь надсмотрщиком «Милана» поставили Ибрагимовича, а у шведа специфический вкус на тренеров. Любит жёстких людей.

По составу – на поле футболисты сборных Франции, Нидерландов и Испании. «Милан» бывал в полуфинале Лиги чемпионов. «Россонери» заслуживают чемпионской гонки. Но идут на восьмой строчке, уступая «Болонье». Вчера Фонсека не сумел обыграть «Рому», ещё одного богатого известного неудачника сезона в Серии А. Римляне дважды выгоняли тренеров, старина Раньери пытается вернуть Дибале и компании настрой. Пауло забил «Милану» после паса пяткой от форварда Довбика. А в концовке «Рома» едва не вырвала гостевую победу на «Сан-Сиро».

Фонсека на прощание получил красную карточку, спорил после падения в штрафной площади «Ромы». Но если анализировать не один матч «Милана», а действия на дистанции, то Пауло не выполнил главное условие. «Милан» не вернулся в чемпионскую борьбу. В прошлом сезоне заняли вторую строчку, но отстали от «Интера» на 19 пунктов. Сейчас между соседями тринадцать очков, но «Аталанта» и «Наполи» прибавили и подскочили в таблице, а «россонери» допустили шесть ничьих и четыре поражения в семнадцати турах. Фонсеку могли уволить раньше, но давали шанс.

Консейсау умеет ставить яркий и чемпионский футбол

Сержиу перебирается в Милан поближе к сыну, который выступает за «Ювентус». Консейсау играл за «Лацио», «Парму» и «Интер». Говорит на итальянском языке. С «Миланом» его связывали с весны. Но тренировал португалец только на родине и ещё год во Франции. Удачной стала ставка на «Порту». Там молодой тренер сразу стал чемпионом в первом сезоне. Тот успех позволил задержаться в составе «драконов» на много лет. Трижды Консейсау опережал «Спортинг» и «Бенфику» в чемпионате. Также у Сержиу были удачные поединки в еврокубках с «Порту».

Но выделим особенность тренера, которому доверят «Милан». Консейсау не умеет проигрывать. В начале года тренер «драконов» обвинил Артету в личном оскорблении после вылета от «Арсенала» в Лиге чемпионов. «Канонирам» было сложно, пришлось бить пенальти. Англичане прошли дальше, а после матча Консейсау заявил, что испанец выкрикнул в сторону скамейки классическое ругательство с упоминанием матери. А поскольку Консейсау потерял обоих родителей в юности, то был очень зол на Микеля Артету, хотя испанец отрицал свою вину.

Сержиу можно увлечь и отвлечь. Он прекрасен, когда выигрывает, но ужасен, если уступает. Чемпиона Италии в составе «Лацио» можно задеть, но вряд ли наставники Серии А будут вспоминать его папу и маму. У Сержиу ведь неплохая репутация в футболе. Летом Консейсау стали второй в истории семьёй после семейства Кьезы, где отец и сын забивали на чемпионатах Европы. Франсишку отличился против Чехии, организовав победный мяч на последних секундах матча. А его папа Сержиу на Евро-2000 оформлял хет-трик в ворота Оливера Кана против немцев.

Консейсау стал жёстким, последовательным и разноплановым тренером. «Порту» с Пепе всегда стоял стеной в решающих матчах в Европе, но атаковал в Португалии. В последнем чемпионском сезоне Консейсау, который совпадает с крайним успехом «Милана» в Серии А, тренер увидел 86 голов от «драконов» в 34 матчах чемпионата. Пропускали мало, играли сильно. Консейсау умеет работать с одарёнными игроками. Колумбиец Луис Диас вырос под его присмотром до перехода в «Ливерпуль». И умный хавбек ПСЖ Витинья раскрылся именно в составе «драконов».

Состав «Милана» не подходит для восьмого места в таблице

Хотя Берлускони умер, а Галиани играется с «Монцей», у «Милана» снова мощные владельцы. Инвестиционный фонд, который выкупил клуб, представлен не только внуками итальянцев из США . Среди ключевых персон компании из Нью-Йорка шейха Мансура. Того самого представителя монархии из ОАЭ , который владеет «Манчестер Сити». У «горожан» не лучшие времена, но и другой клуб, которым владеет одна из его компаний, в неоднозначном состоянии. «Милан» неплохо начал в Лиге чемпионов. Идут на двенадцатом месте, претендуют на первую восьмёрку.

Фонсека не подвёл в Европе, хотя сначала проиграл «Байеру» и «Ливерпулю». Зато сломали средних соперников и одержал победу над «Реалом» в гостях. Тот успех демонстрирует, как «россонери» могли бы проводить сезон. Забили три мяча на «Сантьяго Бернабеу», где Анчелотти не планировал уступать. Но когда голландец Рейндерс, португалец Леау и испанец Мората в порядке, «Милан» тяжело остановить. Вот только подобный футбол демонстрируют редко. В Серии А Фонсека выступил ужасно. У Паулу лишь одна серия из трёх побед в начале осени.

С сентября не было даже двух побед подряд. При этом в воротах основной голкипер сборной Франции Меньян. В атаке чемпион Европы Мората. Слева Тео Эрнандес, вице-чемпион мира. Прибавил в цене хавбек Рейндерс, тонкий игрок. Пулишич и Леау нестабильные, но подходят к возрасту футбольной зрелости. В лучших матчах могут разорвать оборону любого соперника. Но Фонсека объективно не использовал потенциал интересного состава. Осталось найти более статусных защитников в центр – получится невероятно опасная и органичная команда.