«Тоттенхэм» полностью доверяет Постекоглу и не будет его увольнять

Анге Постекоглу продолжит занимать должность главного тренера «Тоттенхэма».
Как сообщается, несмотря на неудачные результаты команды в последнее время, у руководства клуба нет никакой неопределённости относительно будущего наставника. Боссы «шпор» поддерживают его в руководстве этим проектом.
Хоть и состав-то вроде не плохой. Если хотят, чтобы Тоттенхэм" боролся в АПЛ за самые высокие места, нужно менять тренера, пока не поздно, а то уже скоро Чемпионшип на горизонте замаячит.
Хоть и состав-то вроде не плохой. Если хотят, чтобы Тоттенхэм" боролся в АПЛ за самые высокие места, нужно менять тренера, пока не поздно, а то уже скоро Чемпионшип на горизонте замаячит.