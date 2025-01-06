«Тоттенхэм» полностью доверяет Постекоглу и не будет его увольнять

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сегодня, 15:50

продолжит занимать должность главного тренера «Тоттенхэма».

Как сообщается, несмотря на неудачные результаты команды в последнее время, у руководства клуба нет никакой неопределённости относительно будущего наставника. Боссы «шпор» поддерживают его в руководстве этим проектом.