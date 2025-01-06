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«Тоттенхэм» полностью доверяет Постекоглу и не будет его увольнять

сегодня, 15:50

Анге Постекоглу продолжит занимать должность главного тренера «Тоттенхэма».

Как сообщается, несмотря на неудачные результаты команды в последнее время, у руководства клуба нет никакой неопределённости относительно будущего наставника. Боссы «шпор» поддерживают его в руководстве этим проектом.

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Все комментарии
CITYZENS
CITYZENS
сегодня в 19:00
Пускай работает!
kh8z39ecxuse
kh8z39ecxuse
сегодня в 18:48
До зоны вылета далеко - уже достижение.
Валерыч
Валерыч
сегодня в 17:06
Что они нашли в этом австралийце? Уже на 12 место опустились. Не тянет он.
Хоть и состав-то вроде не плохой. Если хотят, чтобы Тоттенхэм" боролся в АПЛ за самые высокие места, нужно менять тренера, пока не поздно, а то уже скоро Чемпионшип на горизонте замаячит.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 16:18
А Анчелотти уволят))))
shlomo2
shlomo2
сегодня в 16:16
Как бы потом поздно не было в спешке менять тренера...
7wgtb3jw5wb4
7wgtb3jw5wb4
сегодня в 15:59
У Пустяк-Оглы и результаты пустяшные
673f9r753xgf
673f9r753xgf
сегодня в 15:55
Через раз выдаёт хорошие результаты, команда на плаву
Гость
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