«Реал» может уволить Анчелотти летом в случае отсутствия крупных трофеев

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вчера, 20:58

По информации источника, покинет «Реал» по окончании сезона, если команда не выиграет Ла Лигу или Лигу чемпионов.

Новым главным тренером будет назначен , которого руководство определило как преемника итальянца.

В случае, если «Реал» выиграет хотя бы один из этих трофеев, Анчелотти останется в клубе до конца сезона-2025/26, когда истечет срок его контракта. Тогда же заканчивается соглашение Алонсо с «Байером».