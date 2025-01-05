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«Реал» может уволить Анчелотти летом в случае отсутствия крупных трофеев

вчера, 20:58

По информации источника, Карло Анчелотти покинет «Реал» по окончании сезона, если команда не выиграет Ла Лигу или Лигу чемпионов.

Новым главным тренером будет назначен Хаби Алонсо, которого руководство определило как преемника итальянца.

В случае, если «Реал» выиграет хотя бы один из этих трофеев, Анчелотти останется в клубе до конца сезона-2025/26, когда истечет срок его контракта. Тогда же заканчивается соглашение Алонсо с «Байером».

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Все комментарии
goalaktika
goalaktika
вчера в 22:51
Раза два или три за сезон всплывают вот такие слухи .
А Анчи, каждый раз берет какой-то трофей
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ ᅠᅠ (раскрыть)
вчера в 22:24
Это реал - там работают только лучшие. Старыезаслуги, дружба и прочее не канают, это не больше чем клуб семья республика доминирование в испании барса. Это деспотизм и доминирование в европе, стал толстым роналдо - пинок под зад ведь есть нистельрой, постарел рауль? - к чертовой матери этого добряка.
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ ᅠᅠ (раскрыть)
вчера в 22:20
Анчи не особо хуже пепа в целом по карьере. Помогать каждый дурак может, а вот так гениально мешать, как перес - самый успешный руководитель клуба в 21 веке - причем не самого богатого клуба, тк челси бабла за 21 век потратило больше реала. Руководит клубом президент, и это нормально, тренер тренирует
ABir
ABir
вчера в 22:00
Трофеи точно будут, но все равно вечно тренером Реала Карло быть не сможет.
ᅠᅠ
ᅠᅠ ответ ПЕТЛЯ (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 21:42
Источник внизу под новостью маленькими буквами написан. 🙂
Alex_67
Alex_67
вчера в 21:41
Хаби Алонсо? Реал не Байер... Мадрид это космос, не всякому он по плечу, даже Анчелотти трудно... Вот так...
Hamman
Hamman
вчера в 21:39
Так его каждый сезон увольняют. То в конце сезона, а иногда и по ходу. Только Папа Карло хитрый, каждый сезон что нибудь да выигрывает и Пересу приходится опять от злости кусать локти...
Agamaga_05
Agamaga_05
вчера в 21:36
Да и по ходу сезона может уволить. Все зависит от результатов.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 21:35
зачем?
оставить Анчелотти до конца сезона, а там уже смотреть по факту.
его увольнение ничего не даст, а скорее все испортит окончательно.
винисиус разозлится, психика мбаппе окончательно гудбай.
беллингэм да модрич одни воины на поле.
xajaks
xajaks
вчера в 21:28
Перес неблагодарная скотина...
ᅠᅠ
ᅠᅠ
вчера в 21:21
Папу Карло один раз уже выкинули из Реала, которому он принёс долгожданный трофей ЛЧ, ничего не меняется. Мягкотелый итальянец и Перес этим пользуется. На фоне таких слухов, Анчелотти надо самому хлопнуть дверью, пора уже начать себя уважать, а не плясать под дудку не вполне адекватного владельца.
Да и Алонсо стоит подумать. Понятно, что тренировать Реал для него очень высокая ступенька в карьере, но ты не будешь здесь главным, ты будешь послушным мальчиком, выполняющим прихоти владельца строительного бизнеса. Этим, кстати, Гвардиола отличается, он-то как раз не стал прогибаться под руководство и в итоге добился того, что стал одним из лучших тренеров в истории.
Ironigor
Ironigor
вчера в 21:13
Ничего страшного и удивительного не произойдёт. Такова жизнь.
Capral
Capral ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 21:06
👍👍👍👍👍👍👍🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️
sihafazatron
sihafazatron ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:05
Да-да весь сезон что-то подобное пишут)) писать же надо что-то))
Реал может уволить, а может и не уволить)))
Capral
Capral ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 21:04
Не думаю. Мы это слышим постоянно, пора уже привыкнуть.)))
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 21:00
Закачался стул))
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