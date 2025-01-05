«Реал» может уволить Анчелотти летом в случае отсутствия крупных трофеев

По информации источника, Карло Анчелотти покинет «Реал» по окончании сезона, если команда не выиграет Ла Лигу или Лигу чемпионов.
Новым главным тренером будет назначен Хаби Алонсо, которого руководство определило как преемника итальянца.
В случае, если «Реал» выиграет хотя бы один из этих трофеев, Анчелотти останется в клубе до конца сезона-2025/26, когда истечет срок его контракта. Тогда же заканчивается соглашение Алонсо с «Байером».
Да и Алонсо стоит подумать. Понятно, что тренировать Реал для него очень высокая ступенька в карьере, но ты не будешь здесь главным, ты будешь послушным мальчиком, выполняющим прихоти владельца строительного бизнеса. Этим, кстати, Гвардиола отличается, он-то как раз не стал прогибаться под руководство и в итоге добился того, что стал одним из лучших тренеров в истории.
Да и Алонсо стоит подумать. Понятно, что тренировать Реал для него очень высокая ступенька в карьере, но ты не будешь здесь главным, ты будешь послушным мальчиком, выполняющим прихоти владельца строительного бизнеса. Этим, кстати, Гвардиола отличается, он-то как раз не стал прогибаться под руководство и в итоге добился того, что стал одним из лучших тренеров в истории.