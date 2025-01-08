«Вест Хэм» уволил главного тренера Лопетеги

«Вест Хэм» объявил об увольнении главного тренера Хулена Лопетеги.
Также клуб покинули помощники специалиста.
Испанец возглавил команду летом 2024 года. После 20 матчей лондонский коллектив занимает 14-е место в АПЛ, имея в активе 23 очка.
«Вест Хэм» объявил об увольнении главного тренера Хулена Лопетеги.
Также клуб покинули помощники специалиста.
Испанец возглавил команду летом 2024 года. После 20 матчей лондонский коллектив занимает 14-е место в АПЛ, имея в активе 23 очка.
да любой тренер лучше Лопетеги!!!
а Поттер и Вест Хэм интересный вариант сотрудничества.
конечно, тренеру понадобится время.
уверен, то что было в Челси, здесь не повторится.
а может получится очень и очень интересно.
ну а Лопетеги ухватил приличную неустойку и попрощался по английски.
да любой тренер лучше Лопетеги!!!
а Поттер и Вест Хэм интересный вариант сотрудничества.
конечно, тренеру понадобится время.
уверен, то что было в Челси, здесь не повторится.
а может получится очень и очень интересно.
ну а Лопетеги ухватил приличную неустойку и попрощался по английски.
Пи.Си. Сашка Мостовой! Твой звездный час!
Пи.Си. Сашка Мостовой! Твой звездный час!