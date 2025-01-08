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«Вест Хэм» уволил главного тренера Лопетеги

сегодня, 18:28

«Вест Хэм» объявил об увольнении главного тренера Хулена Лопетеги.

Также клуб покинули помощники специалиста.

Испанец возглавил команду летом 2024 года. После 20 матчей лондонский коллектив занимает 14-е место в АПЛ, имея в активе 23 очка.

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Все комментарии
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ Van Vanovich (раскрыть)
сегодня в 21:37
Чтобы продал Пакету, Боуэна, Кудуса и накупил игроков из Аякса )
Agamaga_05
Agamaga_05 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 21:16
Его Рома ждёт.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Agamaga_05 (раскрыть)
сегодня в 21:12, ред.
Напиши ещё про открывшуюся вакансию для Анчелотти на посту тренера в ВХ.
Van Vanovich
Van Vanovich
сегодня в 20:25
Пакета, Боуэн, Кудус- мечта многих топ клубов. И с таким составом соревнуются с МЮ по турнирной таблице))
протон
протон
сегодня в 20:22
С таким подбором высококлассных игроков играть в такой плохой футбол
Van Vanovich
Van Vanovich
сегодня в 20:01
Думаю можно поставить Эрика Тен Хага!
Валерыч
Валерыч
сегодня в 20:00
Вполне закономерно. Состав-то неплохой у "Вест Хэма", а тренер поставить нормальную, стабильную игру так не смог. Кончилось терпение у руководства молотобойцев.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 19:46
надеюсь. что клуб договорится с Грэмом Поттером.
да любой тренер лучше Лопетеги!!!
а Поттер и Вест Хэм интересный вариант сотрудничества.
конечно, тренеру понадобится время.
уверен, то что было в Челси, здесь не повторится.
а может получится очень и очень интересно.
ну а Лопетеги ухватил приличную неустойку и попрощался по английски.
shur
shur
сегодня в 19:32
...ну Вест Х(а)эм погоди...!!!
Agamaga_05
Agamaga_05
сегодня в 18:48
Освободился высококлассный специалист для Мадридского Реала.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 18:42
Не ну а Хулен он не справился?)
shlomo2
shlomo2
сегодня в 18:38
С таким составом можно спокойно бороться минимум за зону Лиги Европы, а они около зоны вылета, естественно, что его уволили, давно пора было.... да... вот... и с молотобойцами как то нехорошо получилось...Надо ему возвращаться в молодёжку сборной Испании, там у него все отлично было.... пусть ищет своего нового Иско...

Пи.Си. Сашка Мостовой! Твой звездный час!
Blackburn Rovers
Blackburn Rovers
сегодня в 18:38
Не угадали с назначением!
u5z57aptfzub
u5z57aptfzub
сегодня в 18:36
Молотобойцы давно так низко не падали,смена будет только на пользу
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